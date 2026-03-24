[헤럴드경제=김성훈 기자] 여행 유튜버 겸 방송인 곽튜브(본명 곽준빈·34)가 아빠가 됐다.

곽튜브 소속사 SM C&C는 “소속 아티스트 곽준빈 씨가 소중한 아들을 맞이하게 됐다”고 24일 밝혔다.

SM C&C는 “현재 산모와 아이 모두 건강한 상태로, 가족들의 축하 속에 안정을 취하고 있다”며 “많은 축하와 관심을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 했다.

이어 “한 아이의 아버지로서 새로운 출발을 하게 된 곽준빈 씨에게 앞으로도 따뜻한 응원과 관심 부탁드린다”고 덧붙였다.

곽튜브도 이날 SNS에 사진을 공개하며 “따뜻한 봄에 아빠가 됐다. 엄마를 많이 닮았다”며 “더 열심히 살겠습니다. 감사합니다”라고 했다.

곽튜브는 지난해 9월 5세 연하의 공무원인 연인과의 결혼 및 임신 소식을 알렸고, 같은 해 10월 결혼식을 올렸다.

곽튜브는 해외여행을 소재로 영상을 만들어 구독자 215만명을 모은 유튜버다. EBS ‘곽준빈의 세계기사식당’, ‘추성훈의 밥값은 해야지’ 등 방송에도 다수 출연했다.