[헤럴드경제=함영훈 기자] 프리미엄 올-인클루시브 리조트 클럽메드(Club Med)가 2026년 11월 16일 ‘클럽메드 보르네오 코타키나발루’를 오픈을 확정했다. 그런데, 클럽메드의 높은 인지도, 벌써 부터 뜨거워진 관심에 24일부터 전격 예약을 받기 시작했다.

‘클럽메드 보르네오 코타키나발루’는 클럽메드가 아시아에서 30년 만에 선보이는 리조트로, 청정 자연이 보존된 보르네오 섬의 열대우림과 맹그로브 숲, 남중국해가 맞닿은 입지에 자리해, 자연을 온전히 경험할 수 있는 환경 속에서 설계됐다. 부지 선정부터 설계, 건립까지 전 과정을 직접 추진하며 완성도를 높였다.

특히 유럽에서 가장 권위 있는 친환경 건축 인증인 BREEAM 획득을 목표로 설계돼, 에너지 효율과 물 절감 시스템, 지속가능한 자재 적용 등 지역 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 중점을 뒀다. 또한 일회용 플라스틱 사용을 줄이기 위한 ‘바이바이 플라스틱’ 캠페인을 비롯해 지역 자연 보호 단체와 협력한 생태 보존 프로그램도 함께 운영한다.

클럽메드 중 아시아 최대 규모로 조성되는 이 리조트는 약 17헥타르 부지에 약 400개 객실을 갖췄으며, 다양한 시설과 프로그램을 통해 올-인클루시브 휴가 경험을 완성한다.

뷔페식 메인 레스토랑과 익스클루시브 고메 클럽, 핸드크래프트 칵테일과 함께 120가지 올-인클루시브 음료를 즐길 수 있는 메인 바 등 다양한 F&B 시설을 비롯해 테니스, 요가, 세일링, 공중그네 등 20가지 이상의 지상·해양 스포츠를 포함한 다양한 액티비티를 자유롭게 즐길 수 있다.

또한, 맹그로브 카약, 열대우림 트레킹 등 에코프로그램을 운영하며, 생태 환경 주제로 진행되는 워크숍과 지역 문화 체험을 통해 보르네오의 자연과 문화도 깊이 있게 경험할 수 있다.

리조트 바로 앞에는 약 400m 길이의 해변이 펼쳐지며, 클럽메드 고객 전용으로 운영돼 보다 여유롭고 프라이빗한 환경에서 휴식을 즐길 수 있다. 코타키나발루 특유의 아름다운 선셋을 감상할 수 있는 입지도 강점이다.

한편, 클럽메드 보르네오 코타키나발루에서는 익스클루시브 컬렉션도 함께 운영된다. 익스클루시브 컬렉션은 전용 공간과 맞춤형 서비스를 기반으로한 클럽메드의 프리미엄 카테고리로, 전용 수영장과 라운지 바, 컨시어지 서비스를 통해 한층 프라이빗하고 세심한 휴식 경험을 제공한다.

클럽메드는 얼리버드 예약 오픈을 기념해 객실 업그레이드 프로모션을 진행한다. 단 100개 객실 한정으로 디럭스 및 스위트 객실로 업그레이드 혜택이 제공되며, 새롭게 오픈하는 리조트에서 한층 특별한 휴가를 경험할 수 있다. 투숙 기간은 2026년 11월 16일부터 2027년 1월 3일까지다. 3박 이상 예약 시 적용되며, 출발일별로 일부 일정은 조기 마감될 수 있다.

클럽메드 관계자는 “클럽메드 보르네오 코타키나발루는 오랜 기간 준비해 온 프로젝트로, 한국 고객들에게 한층 새로운 휴가 경험을 선보일 수 있게 되어 기쁘다”라며 “올 겨울 특별한 여행을 계획하고 있다면 얼리버드 예약 혜택을 통해 새로운 리조트를 가장 먼저 경험해 보시길 바란다.”고 말했다.