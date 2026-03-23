강동길 전 해군참모총장 사의 표명한 지 19일 만에

24일 국무회의 심의 거쳐 이재명 대통령 임명 예정

지난달 12일 경남 창원시 진해군항에서 열린 청해부대 46진 입항 환영행사에서 김경률(중장) 해군작전사령관이 189일간의 파병 임무를 성공적으로 마치고 돌아온 청해부대원과 악수하고 있다. [해군 제공]
지난달 12일 경남 창원시 진해군항에서 열린 청해부대 46진 입항 환영행사에서 김경률(중장) 해군작전사령관이 189일간의 파병 임무를 성공적으로 마치고 돌아온 청해부대원과 악수하고 있다. [해군 제공]

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부가 신임 해군참모총장에 김경률 해군작전사령관(중장)을 내정했다고 23일 밝혔다.

김 중장을 대장으로 진급시켜 신임 해군총장에 보직하는 것으로, 24일 국무회의 심의를 거쳐 이재명 대통령이 임명할 예정이다.

1970년생인 김 중장은 해사 47기 출신으로, 1993년 소위로 임관했다.

해군사관학교장, 제3함대사령관, 제5기뢰/상륙전단장, 한미연합군사령부 인사참모부장, 국방부 방위정책과장 등을 역임해 국방정책 및 작전분야 전문가라는 평가를 받는다.

국방부는 “현 한반도 안보상황과 불안정한 국제안보 정세속에서 해양주권을 확고히 할 작전 지휘능력과 군사 전문성을 갖췄다”며 “전략적 식견 및 훌륭한 인품을 바탕으로 군심을 결집하고 해군을 안정적으로 지휘할 리더십을 겸비한 최적임자”라고 설명했다.

이번 인사는 전임자였던 강동길 전 해군참모총장이 ‘12·3 비상계엄’ 연루 의혹으로 중징계 처분을 받고 사의를 표명한 지 19일 만이다.

강 전 총장은 이재명 정부 출범 후인 지난해 9월 해군참모총장에 임명됐지만, 비상계엄 당시 합동참모본부 군사지원본부장으로서 계엄사령부 구성에 관여한 사실이 뒤늦게 알려지면서 지난달 전격 직무배제 조치됐다.

강 전 총장은 성실의무위반 사유로 지난 4일 정직 1개월의 중징계 처분을 받자 “징계 처분 결과를 존중한다”는 입장을 밝히며 사의를 표했다.


rimsclub@heraldcorp.com