[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천글로벌캠퍼스운영재단은 미래 2030년을 향한 새로운 이정표를 세우는 ‘IGC 2030 비전선포식’을 개최한다.

내달 2일 개최하는 ‘IGC 2030 비전선포식’은 IGC가 그동안 추진해온 비전 고도화 TF와 워크숍의 결실을 대내외에 공포하고 글로벌 교육·연구·산학 협력 플랫폼으로서의 도약 기반을 마련하기 위해 추진된다.

특히 이번 비전 수립은 인천경제자유구역청과 인천글로벌캠퍼스 입주 5개 대학, 재단이 참여해 공동 논의 과정을 거쳐 마련됐다.

이날 행사는 비전문구를 외부에 공개하는 ‘비전 현판식’을 시작으로 CEO가 직접 발표하는 ‘IGC 2030 미래상’ 프레젠테이션, 입주대학과의 ‘공동 비전 실천 협약식’ 순으로 진행된다.

IGC의 새로운 미션은 ‘창조적 글로벌 인재 양성과 지식·산업 융합을 통한 대한민국의 미래 100년 설계’이다.

이를 실현하기 위한 비전으로 ‘세계를 선도하는 혁신적 학·연·산 K-플랫폼 IGC, 2030’을 확정했다.