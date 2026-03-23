25일 취임, 장윤중 공동대표 체제 ‘관계 설계형 플랫폼 전략’이 강점 다음 카페·메신저·모임통장 성과 음악·스타와 팬의 소통 조합 기대

고정희(사진) 전 카카오뱅크 AI그룹장이 카카오엔터테인먼트 공동대표로 합류한다. 고정희 공동대표 내정자는 관계를 설계하는 플랫폼 전문가다. IT와 금융을 넘나든 플랫폼 경험을 바탕으로 엔터 산업의 경쟁 구도를 바꿀 수 있을지 이목이 집중된다.

23일 업계에 따르면 고 공동대표 내정자는 오는 25일 주주총회와 이사회 절차를 거쳐 공식 취임한다. 이후 IP 및 글로벌 비즈니스 전문가인 장윤중 공동대표와 함께 공동대표 체제로 카카오엔터를 이끌어 나간다.

업계는 고 내정자의 강점을 ‘관계 설계형 플랫폼 전략’으로 본다. 기능 중심이 아닌 이용자 간 연결과 상호작용을 중심으로 서비스를 설계해 플랫폼 성장을 이끌어온 방식으로, 고 내정자는 초기 인터넷 커뮤니티 서비스부터 금융, AI 영역까지 이러한 전략을 일관되게 적용해 왔다.

실제로 고 내정자는 2002년 다음(Daum)에 합류해 카페와 블로그 사업을 맡으며 이용자 참여 기반의 커뮤니티 성장을 이끌었다. 이후 카카오 메신저 확장 과정에서도 이용자 간 연결 구조를 강화하는 전략을 활용했다.

2016년 카카오뱅크 합류 이후 선보인 ‘모임통장’이 관계 기반 플랫폼 전략의 대표 사례로 꼽힌다. 모임통장은 여러 이용자가 계좌를 공동으로 관리하고 거래 내역을 공유하는 구조로, 금융을 개인 중심 서비스에서 관계 중심 경험으로 확장했다는 평가를 받는다. 회비, 여행, 취미 등 다양한 생활 영역과 연결되며 빠르게 확산된 점도 특징이다.

업계에서는 이 같은 접근 방식이 엔터 산업에 적용될 경우 변화 가능성이 적지 않다고 보고 있다. 엔터 비즈니스는 단순한 콘텐츠 소비를 넘어 아티스트와 팬, 팬과 팬 간 상호작용과 참여 경험이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 이용자 체류 시간과 참여도를 높이는 구조 설계가 성패를 가르는 요소로 떠오른 상황이다.

카카오엔터는 멜론, 카카오페이지, 팬 플랫폼 베리즈 등 음악과 스토리 IP를 기반으로 한 다양한 서비스를 운영하고 있다. 음악을 비롯한 엔터 IP를 매개로, 모이고 소비하고 이야기를 만들어내는 서비스에 관계 중심의 설계가 결합될 경우, 콘텐츠 소비를 넘어 이용자 간 연결과 참여가 일상 속에서 지속되는 구조로 확장될 수 있다는 관측이 나온다.

업계 한 관계자는 “엔터 플랫폼이 콘텐츠를 얼마나 많이 확보하고 유통하느냐뿐 아니라, 이용자들이 어떻게 머물고, 서로 연결되는지가 경쟁력이 될 가능성이 크다”며 “고정희 공동대표 내정자의 강점은 바로 이 지점을 설계해 온 데 있다는 점에서 기대가 크다”고 말했다.

또 다른 관계자는 “금융에서 ‘모임통장’이 소비자들의 이용 방식 자체를 바꿨듯, 엔터에서도 팬 활동과 콘텐츠 소비 패턴을 재정의하는 서비스가 등장할 경우 시장 자체가 확대되고 판 자체가 커지는 효과를 기대할 수 있다”고 말했다. 박혜림 기자