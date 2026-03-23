인구감소지역 등 소멸위기 지역 우대해 10개 특구 운영 지자체 선정 민·관 합동 지원단 투입해 상권 활성화·특화산업 육성 전략 제시 중기부 재정사업과 연계해 지역경제 활성화 실효성 높인다

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 24일 ‘2026년 지역특화발전특구 컨설팅 지원사업’을 공고한다고 밝혔다.

지역특화발전특구는 기초지방자치단체가 지역 특성에 맞는 특화사업을 추진할 때 일정 구역을 규제특례 지역으로 지정해 지역경제를 활성화하는 제도다. 2004년 도입 이후 현재 전국 171개 특구가 운영되고 있다.

다만 제도 도입 후 시간이 지나면서 일부 특구는 인구 감소와 산업 침체 등으로 성장세가 둔화한 상태다. 이에 중기부는 지방정부 주도의 한계를 보완하고 민간의 창의적 역량을 접목해 특구를 지역의 자생적 성장 거점으로 키우기 위해 올해 처음으로 맞춤형 컨설팅 지원사업을 신설했다.

이번 사업은 공모를 통해 10개 특구 운영 지자체를 선정하는 방식으로 추진된다. 특히 특구와 중기부 주요 재정사업을 직접 연계하는 전주기 지원 체계를 구축한 점이 특징이다.

중기부는 지방소멸 대응 차원에서 소멸위기 지역을 선정평가에서 적극 우대하기로 했다. 행정안전부가 지정한 인구감소지역과 인구감소관심지역에는 가점을 부여해 위기 지역이 우선적으로 지원받을 수 있도록 설계했다.

또 로컬크리에이터, 상권 기획자, 연고산업 육성 전문가, 지방중소벤처기업청, 중소벤처기업진흥공단 등으로 구성된 민·관 합동 지원단이 현장을 직접 찾아 밀착형 컨설팅을 제공한다. 지원단은 특구 현장을 심층 진단한 뒤 지역 맞춤형 상권 활성화 방안과 특화산업 육성 모델 설계를 지원할 예정이다.

컨설팅 결과는 중기부 주요 재정사업과도 연계된다. 중기부는 우수 로드맵이 도출된 특구를 향후 지역상권 육성 사업, 시군구 연고산업 육성 사업 등 주요 재정사업 지원 대상으로 추천해 지역경제 활성화 효과를 높인다는 방침이다.

사업 참여를 희망하는 지자체는 3월 30일부터 4월 17일까지 신청 공문과 사업계획서를 중소벤처기업진흥공단 지역혁신사업처에 제출하면 된다. 자세한 내용은 중기부와 중소벤처기업진흥공단 누리집에서 확인할 수 있다.