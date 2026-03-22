최대 1.5%P 우대금리 혜택 주고 블라인드 펀드 조성…M&A 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 ‘K-컬처’를 새로운 수출 동력으로 키우기 위해 향후 5년간 28조원 규모의 정책금융을 지원한다고 22일 밝혔다.

우선 수출입은행은 K-컬처 사업에 최고 1.2%포인트의 우대금리를 제공한다. 상생금융 프로그램 참여 기업에는 0.3%포인트를 더해 최대 1.5%포인트까지 금리를 우대한다.

유통 플랫폼을 K-컬처 해외 확산의 전초기지로 육성하기 위해 금융 문턱도 대폭 낮춘다. 구체적으로 플랫폼 기업의 수출실적을 기반으로 수출자금을 지원하되 번거로운 실적 확인 절차를 간소화했다.

초기 단계 기업의 성장 자금 확보를 돕기 위해 K-컬처 블라인드 펀드를 조성하고 세계 시장을 겨냥한 프로젝트 펀드 투자도 확대할 계획이다. 블라인드 펀드는 자금을 먼저 모은 뒤 투자처를 발굴해 분산 투자하는 방식, 프로젝트 펀드는 투자처를 미리 정한 후 필요한 자금을 모집하는 방식을 말한다.

수은은 또한 국내 기업의 해외 시장 안착과 물류망 확보를 위한 전대금융과 인수·합병(M&A) 자금을 적극적으로 지원한다.

전대금융은 수은이 외국 현지 은행과 신용공여한도 계약을 맺고 자금을 빌려주면 현지 은행이 우리 기업과 거래하는 현지 업체 등에 자금을 대출하는 간접금융 방식이다.

수은 관계자는 “K-컬처는 콘텐츠를 넘어 푸드·뷰티·패션 등 다양한 산업으로 뻗어나가며 우리 경제의 새로운 수출 성장축으로 자리 잡고 있다”면서 “금융 지원의 폭을 넓혀 우리 기업이 세계 문화시장을 개척하는데 든든한 파트너가 되겠다”고 말했다.