경동시장 방문해 당 지도부 직격…“보수 재건 절체절명 과제” TK 지지율 역전엔 “유능·정의 부족 결과”

[헤럴드경제=김유진 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 22일 당내 이른바 ‘윤어게인’ 세력을 겨냥해 “민심의 시장을 이겨 먹으려 해 문제”라고 비판했다. 더불어민주당이 추진하는 ‘조작기소 의혹’ 국정조사와 관련해서는 “나를 1번 증인으로 부르라”며 정면 대응 의사를 밝혔다.

한 전 대표는 이날 서울 동대문구 제기동 경동시장을 방문한 자리에서 “민주당 정권이 유능하지도, 정의롭지도 않은데 국민은 오히려 국민의힘에 더 크게 실망하고 있다”며 이같이 말했다.

그는 당 지도부를 향해 “아직도 윤어게인과 절연하지 못하고, 이에 맞선 사람들을 숙청하다 법원에서 문제가 됐는데도 책임지는 사람이 없다”고 주장했다. 이어 “이러니 민주당을 비판해도 국민이 ‘너희도 민심을 거스르는 것 아니냐’고 보수를 외면하는 것”이라고 덧붙였다.

탄핵 정국 당시 대응을 둘러싼 당내 발언도 겨냥했다. 그는 “계엄 상황에서도 표결에 참여하지 않겠다고 말하는 사람이 있다”며 “이런 태도로는 국민 신뢰를 얻기 어렵다”고 지적했다.

한 전 대표는 “당당하고 정의롭고 유능한 보수의 모습을 회복하는 것이 절실하다”며 “보수 재건이 이뤄져야 정권을 제대로 견제할 수 있다”고 강조했다. 이어 “모두 뒤로 숨을 때 앞으로 나서겠다”고 말했다.

최근 여론조사에서 대구·경북(TK) 지역에서도 더불어민주당 지지율이 국민의힘을 앞서는 현상과 관련해선 “정의롭지 못하고 유능하지 않은 정치가 보수 핵심 지역에서도 받아들여지지 않는다는 의미”라고 평가했다.

자신의 재·보궐선거 출마 가능성에 대해서는 “지금은 보수 재건이 우선”이라며 구체적 언급을 피했다.

당내 공천 갈등에 대해서도 비판을 이어갔다. 그는 “혁신을 위한 공천 배제는 필요할 수 있지만, 현재 당권을 쥔 세력이 그런 취지로 판단했다고 보지 않는다”며 “그래서 당내에서도 결과에 승복하지 않는 것”이라고 말했다.

더불어민주당이 추진 중인 ‘윤석열 정부 시절 검찰 조작기소 의혹’ 국정조사에 대해서는 “나를 1번 증인으로 부르라. 제대로 따져보자”고 강조했다.

이날 일정에는 친한동훈계 의원들과 함께, 최근 징계 효력 정지 가처분이 인용된 김종혁 전 최고위원도 동행했다. 한 전 대표는 최근 시장 방문과 지역 행보를 이어가며 보수 재건 메시지를 지속적으로 강조하고 있다.