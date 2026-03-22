[헤럴드경제=김주리 기자] 국내 4대 시중은행 직원들의 지난해 평균 연봉이 1억2000만원을 넘어선 것으로 나타났다. 은행권 ‘연봉킹’ 자리는 최대 11억원에 육박하는 퇴직금을 받아간 퇴직자들이 차지했다.

22일 KB국민·신한·하나·우리은행 등 국내 4대 시중은행이 공시한 ‘2025년 사업보고서’에 따르면 임직원들의 평균 연봉은 1억2275만원으로 집계됐다. 1년 전(1억1800만원)에 비해 475만원(4.03%) 가량 오른 것이다.

비대면·디지털화로 은행권 인력 규모는 점차 줄어들고 있지만, 매년 역대 최대 실적을 갈아치우면서 직원들의 보수도 상승한 것으로 풀이된다. 지난해 4대 시중은행의 당기순이익은 13조9635억원으로 전년 대비 9635억원(7.4%) 증가한 것으로 나타났다.

은행별로는 KB국민·신한·하나은행 직원들의 연봉이 1인당 평균 1억2300만원으로 집계됐다. 우리은행은 1억2200만원으로 바로 뒤를 이었다. 1년 전에는 하나은행 직원들의 연봉이 평균 1억2000만원으로 가장 많았으나, 지난해 KB국민·신한·우리은행의 연봉이 더 큰 폭 오르면서 4대 은행들의 연봉 수준이 비슷해졌다.

각 은행의 보수총액 상위 5명은 대부분 퇴직자인 것으로 나타났다. KB국민은행에서는 부행장 직위 4명이 퇴직하면서 6억~10억원대의 상여와 급여, 퇴직소득 등으로 9억7900만원~14억5100만원을 수령했다. 이환주 국민은행장의 지난해 보수 7억1200만원을 뛰어넘는 수준이다. 조사역 직위의 퇴직자도 9억원대의 퇴직금 등 총 9억9600만원을 받았다.

신한은행에서는 정상혁 행장이 15억7000만원의 보수를 받아 1위 자리에 올랐다. 나머지 보수총액 상위 4명은 지점장 등을 지낸 퇴직자들로 7억~8억원대의 퇴직금과 함께 총 9억1200만원~9억3600만원의 보수를 수령했다.

하나은행에서는 퇴직금 최고 10억6000만원을 비롯해 급·상여 등 11억2200만원을 받은 관리자급 직원이 보수총액 1위에 올랐다. 나머지 보수 상위 4명도 퇴직금 등과 함께 10억원대의 보수를 받았다. 이호성 하나은행장의 연봉은 지난해 9억900만원이었다.

우리은행에서는 부장대우 직위로 퇴직한 직원 5명이 8~9억원대의 퇴직소득을 포함해 총 9억100만~9억9600만원을 수령했다. 정진완 우리은행장은 8억5100만원의 연봉을 받았다.

KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주의 평균 직원 연봉은 1억8100만원으로 전년(1억6650만원) 대비 1450만원(8.7%) 증가했다. KB금융이 1억9700만원으로 가장 많았고, 우리금융 1억8000만원, 신한금융 1억7800만원, 하나금융 1억6900만원 순이었다, 금융지주 직원들은 직급이 높거나 근속연수가 길어 은행에 비해 평균 급여가 더 높다.

각 금융지주 수장들 중에서는 함영주 하나금융 회장의 보수가 지난해 22억200만원으로 가장 많았다. 이어 양종희 KB금융 회장이 18억9000만원, 진옥동 신한금융 회장이 12억9700만원, 임종룡 우리금융 회장이 11억9300만원을 받았다.