[헤럴드경제=민성기 기자] SBS 시사교양 프로그램 ‘그것이 알고 싶다’ 측이 이재명 대통령과 관련해 8년 전 제기한 조폭 연루설 보도에 대해 공식 사과했다.

‘그것이 알고싶다’ 측은 20일 공식입장을 통해 “이재명 당시 경기도지사가 변호인 명단에 포함되었다는 사실 등을 이유로 확실한 근거 없이 의혹을 제기한 것에 대해 사과드린다”고 밝혔다.

‘그것이 알고 싶다’ 측은 지난 2018년 7월 21일 방송한 ‘권력과 조폭-파타야 살인사건 그 후 1년’ 편에서 성남 지역 정치인들과 폭력 조직 간의 연루 의혹을 제기하며 이재명 당시 경기도지사가 2007년 성남 국제마피아파 조직원 2명의 변호인 명단에 포함됐다고 주장했다.

방송 이후 경기 분당경찰서는 수사에 착수한 뒤 2018년 11월 해당 혐의에 대해 불기소 의견으로 검찰에 송치했고, 사건을 넘겨받은 성남지청은 2018년 12월 불기소 처분을 내렸다.

또한 대법원은 지난 12일, 2021년 대선을 앞두고 이재명 후보의 조폭 연루설을 주장한 장영하 변호사에 대해 ‘공직선거법상 허위사실공표죄’를 적용해 징역 1년에 집행유예 2년을 확정했다.

이번 사태와 관련해 ‘그것이 알고 싶다’ 측은 “이재명 당시 경기도지사와 성남 국제마피아파 간의 연루 의혹은 법적으로 사실이 아닌 것으로 확인됐다”며 “SBS가 2024년에 제정해 시행 중인 ‘SBS 저널리즘 준칙’을 준수하며 정확하고 객관적인 방송을 만들어 나가겠다”고 말했다.

청와대는 지난 19일 “그간 제기된 의혹이 사실이 아닌 허위에 기반한 것이 법적으로 확정됐다”고 밝히며 “제대로 된 정정보도를 내보낸 언론은 거의 없는 실정이다. 당시 보도로 인한 국민의 오해를 해소할 수 있도록, 명예훼손이 회복될 수 있도록 보도해주길 바란다”고 요구했다.

이재명 대통령 역시 20일 엑스(X·구 트위터)에 “이재명 조폭연루설을 만든 ‘그것이 알고 싶다’는 과연 순순히 추후보도할지, 한다면 어떤 내용으로 보도할지 궁금하다. ‘그알’ PD의 기적의 논리, 김상중씨의 리얼 연기 덕분에 졸지에 살인조폭으로까지 몰렸다”며 ‘그알’을 직격했다.

그러면서 “정치적 목적으로 거짓의 무덤에 사람을 매장하는 일이 재발하지 않게 하려면 조작 폭로한 국민의힘이나 ‘그알’같은 조작방송의 반성과 사과가 필요하다”며 “나도 과욕이겠지만, 미안하다는 진솔한 한마디를 듣고 싶다”고 말했다.