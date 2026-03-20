교사 대상, 학생·부모 대상 동시 진행

[헤럴드경제=이영기 기자] 한양대학교는 2027학년도 대입을 준비하는 수험생과 학부모, 고교 진학 담당 교사를 위해 오는 4월 23일부터 5월 16일까지 전국 6개 도시에서 상반기 입시 설명회를 순회 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 설명회는 고교 교사를 대상으로 하는 ‘한양지교’와 수험생·학부모를 대상으로 하는 ‘전형계획 설명회’ 두 가지 트랙으로 운영된다.

현장 진학 지도를 담당하는 교사들을 위한 ‘한양지교’는 오는 4월 23일 오후 6시 서울과 경기 성남시 분당구 등 2곳에서 시작할 예정이다. 이어 30일에는 대전과 부산에서 동시에 열린다. 신청 기간은 4월 10일부터 21일까지다.

2027학년도 입시 전반을 안내하는 전형계획 설명회는 4월 25일 서울 한양대 백남음악관을 시작으로 전국의 주요 거점에서 매주 토요일 오후 2시에 진행된다. 5월 2일 대구, 9일 서울 코엑스 마곡, 16일 창원컨벤션센터 순으로 이어진다. 신청은 4월 6일부터 22일까지 한양대 입학처 홈페이지에서 가능하다.

한양대 입학처 관계자는 “이번 상반기 설명회는 변화하는 입시 환경에 맞춰 2027학년도 전형 계획 전반을 상세히 안내하기 위해 마련됐다”며 “입시를 준비하는 학생과 학부모, 진학 지도 교사분들에게 실질적인 도움이 되는 자리가 되길 바란다”고 밝혔다.

설명회와 관련한 자세한 사항은 한양대학교 입학처 홈페이지를 확인하거나 전화로 문의하면 된다. 단, 학교 사정에 따라 세부 일정은 변경될 수 있다.