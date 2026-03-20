[성시경 SNS·에스콰이어]
[성시경 SNS·에스콰이어]

[헤럴드경제=문영규 기자] 가수 성시경이 약 3개월 만에 10㎏ 가까이 체중을 감량한 과정을 공개했다.

성시경은 지난 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “너무 오래 뚠뚠이 아저씨로 살기도 했고 이 나이 이 체중에 화장품 모델이라니 염치가 없기도 하고 ‘좋은 기회다’ 생각하고 노력해봤다”며 체중 변화와 운동 기록 등을 담은 사진을 올렸다.

체중 그래프를 보면 지난 1월 초 95㎏이었던 몸무게는 최근 85.3㎏까지 낮아졌다. 그의 몸무게는 급격한 하향 곡선을 그리며 현재는 86.1㎏을 기록했다.

키 187.6cm를 기준으로 한 체질량지수(BMI)는 24.46으로 표준 체중이었다.

일일 스케줄을 보면 일부 해외 일정 등을 제외하면 근력운동과 테니스 등을 거의 매일 빠지지 않고 진행했다.

[성시경 SNS]
[성시경 SNS]

성시경은 “밤에 1시간 걷고 뛰는 유산소는 쓰지 않았다”며 “‘미맛’(유튜브 프로그램 미친맛집) 촬영 때는 하루 3번씩 운동하고 첫 달은 거의 계란, 고구마, 광어회, 영양제(만 먹었다)”고 설명했다.

그는 “어디 아프냐고 걱정하시는데 그동안 (체중이 늘어)아팠던 것”이었다며 “드디어 정상체중 들어온거니까 이제부터 잘 관리하고 몸과 마음을 더 잘 예쁘게 가꿔보겠다”고 전했다.

그러면서 다이어트 종료를 알리듯 “오늘 저녁은 실컷 먹었다”는 해시태그도 남겼다.


ygmoon@heraldcorp.com