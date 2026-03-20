강원 영동지역 기술창업 활성화를 위한 기술금융지원 업무협약 체결

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 강릉과학산업진흥원과 20일 강원도 강릉시에 위치한 진흥원 본원에서 ‘강릉시 혁신스타트업 육성을 위한 기술금융지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 기업 지원 역량을 바탕으로 강원 영동지역의 유망 창업기업을 발굴하고, 기술금융을 연계해 기업 성장을 뒷받침하기 위한 협력체계를 마련하고자 추진됐다.

진흥원은 2007년에 설립된 이후, 산·학·연·관 협력 네트워크를 기반으로 기업 지원과 창업 육성 사업을 수행하며 지역 산업 경쟁력 강화와 경제 발전에 기여해 온 강릉시 산하 중소기업 육성 전문기관이다.

협약에 따라 진흥원은 지역 내 우수 기술창업기업을 발굴해 기보에 추천하고, 기보는 추천기업을 대상으로 ▲기술평가 및 우대보증 ▲투자 연계 ▲기술이전, 보호 ▲경영 자문 등 다양한 맞춤형 지원을 제공할 예정이다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 지역 창업기업에 대한 지원 체계를 강화하고, 기술 중심의 창업생태계 조성과 지역경제 활성화를 위해 함께 힘쓸 계획이다.

한창규 기보 서울동부지역본부장은 “이번 협약을 통해 강원 영동지역의 유망 기술창업기업을 발굴하고 지속적인 성장을 뒷받침할 협력 기반이 마련됐다”며 “기보는 앞으로도 지역 유관기관과의 협력을 확대해 지역 경제 활성화와 일자리 창출에 적극 기여하겠다”고 밝혔다.