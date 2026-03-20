청년 취·창업부터 여성 재취업·시니어 일자리까지…지역 수요 맞춤형 연계 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 올해 처음으로 일자리협의체를 꾸리고 19일 구청 사내아카데미에서 ‘2026년 제1차 동대문구 일자리협의체 회의’를 열었다.

청년과 여성, 중장년, 노인, 기업지원 분야가 따로 움직이던 일자리 사업을 한자리에 모아 지역 사정에 맞는 동대문형 일자리 모델을 찾기 위한 첫걸음이다.

이번 회의에는 구청 관련 부서를 비롯해 유관기관 관계자들이 참석해 기관별 주요 사업을 공유하고 협력 방안을 논의했다. 회의에서는 올해 협의체 운영 방향과 함께 기관별 일자리 사업을 어떻게 연결할지, 동대문구에 맞는 특화 일자리를 어떤 방식으로 발굴할지에 논의가 집중됐다.

동대문구가 협의체를 만든 이유는 분명하다. 일자리 사업은 이미 많지만, 대상과 기관이 나뉘어 있어 구민이 체감하기에는 흩어져 보일 수 있기 때문이다. 실제로 구는 청년층을 위한 청년취업사관학교 동대문캠퍼스와 청년창업 지원 공간을 운영하고 있고, 현장으로 직접 찾아가는 상반기 찾아가는 일자리상담소도 별도로 운영하고 있다.

또 지역공동체일자리사업과 노인일자리사업처럼 생애주기별 지원 사업도 이어지고 있다. 이번 협의체는 이런 사업들을 따로 나열하는 데서 그치지 않고, 서로 이어지게 만들겠다는 취지로 읽힌다.

회의에서는 특히 청년 취·창업 지원, 전통시장과 소상공인 활성화, 시니어 일자리 확대, 여성 직업능력 개발, 중장년 재취업 지원 등 여러 분야에서 협업 가능성이 거론됐다. 청년에게는 취업 준비와 창업 지원이, 경력보유여성에게는 재취업 과정이, 어르신에게는 사회참여형 일자리가 각각 따로 필요한 만큼, 같은 ‘일자리’라도 구민의 삶에 맞게 촘촘히 잇는 방식이 중요하다는 문제의식이 바탕에 깔려 있다. 동대문구가 최근 상반기 경력보유여성 일자리 지원사업과 찾아가는 일자리상담소를 잇달아 안내한 것도 이런 흐름과 맞닿아 있다.

구는 앞으로 협의체를 통해 부서와 기관별로 흩어져 있는 일자리 사업을 유기적으로 연결하고, 지역 수요에 맞는 맞춤형 일자리 정책을 발굴해 나갈 계획이다. 정기회의와 수시회의를 함께 운영해 협력체계를 느슨한 모임이 아니라 실제로 움직이는 실무 기반으로 만들겠다는 구상이다.

이필형 동대문구청장은 “일자리는 구민의 삶을 지탱하는 기반이자 지역의 지속 가능성을 좌우하는 핵심”이라며 “민과 관이 힘을 모아 양질의 일자리를 넓히고, 구민이 안정적으로 정착할 수 있는 머물고 싶은 도시 동대문을 만들어 가겠다”고 말했다.