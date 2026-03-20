[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사, 경상남도, 경남관광재단은 오는 6월까지 외국인 관광객 대상 ‘봄꽃여행은 경남’ 캠페인을 추진한다.

이번 캠페인은 벚꽃, 철쭉, 수국 등 경남 전역의 아름다운 봄 풍경을 글로벌 관광 콘텐츠로 육성하기 위해 마련됐다.

관광공사는 외국인의 경남 이동 편의를 높이기 위해 지역여행사와 함께 서울·부산 주요 거점에서 출발하는 봄꽃 축제 투어 상품을 개발했으며, ▷진해 군악의장페스티벌 및 군항제 ▷합천·산청 황매산 철쭉제 ▷고성 만화방초 수국축제 등 봄 정취를 가득 담은 상품을 마련했다. 아울러 글로벌 온라인 여행사 KKday·클룩 등과 연계한 기획전을 통해 집중적인 모객을 지원한다.

라인페이 대만 플랫폼을 통해 경남의 대표적인 봄나들이 명소를 알린다.

이어 3월 말에는 중국 등 해외 언론매체와 인플루언서를 초청해 경남 관광의 매력을 생생하게 전달할 계획이다.

오는 26일부터 4월 6일까지 김해국제공항 입국장에서 경남 봄꽃 포토존을 운영한다.

경남 숙박·관광지를 예약한 방문 외국인에게 지역 특산물이 담긴 웰컴 키트를 선착순으로 증정해 여행에 대한 기대감을 높일 예정이다.

한국관광공사 이동욱 부산울산경남지사장은 “이번 캠페인은 한국의 벚꽃 여행상품을 봄꽃 전체로 확장해 외국인 관광객에게 소개하는 좋은 계기”라며, “오는 6월까지 매화, 벚꽃, 철쭉, 수국 등 경남이 품은 다채로운 매력을 알리며 지역관광에 활력을 불어넣겠다”고 밝혔다.