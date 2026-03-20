김건희 일가 노선 변경 의혹 한준호 “가장 앞장서 문제 제기, 끝까지 책임지겠다”

[헤럴드경제=양대근 기자] 한준호 국회의원(더불어민주당 경기도지사 경선 후보)은 20일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 서울-양평 고속도로 사업 재개 결정을 환영하며 “비리는 수사로 밝히고, 도로는 건설로 이어가야 한다”고 밝혔다.

한 의원은 “서울-양평 고속도로는 단순한 도로가 아니라 출퇴근과 생계, 응급 상황에서 생명을 지키는 길”이라며 “더 이상 멈춰 있어서는 안 된다”고 강조했다.

특히 한 의원은 이번 사안과 관련해 김건희 일가의 노선 변경 과정에서 제기된 국정농단 및 투기 의혹을 가장 앞에서 제기하고 진상 규명을 촉구해온 점을 강조했다.

그는 “해당 의혹은 반드시 밝혀야 하며 책임도 끝까지 물어야 한다”며 “다만 그 과정에서 국민의 삶까지 멈춰서는 안 된다”고 밝혔다.

한 의원은 지난 3월 8일 양평을 찾아 당원과 주민들을 직접 만나 의견을 청취한 사실을 언급하며 “현장에서 ‘비리는 밝혀야 하지만 우리의 삶까지 멈춰서는 안 된다’는 절박한 목소리를 확인했다”고 말했다. 이어 “그 절박함이 정치의 역할을 다시 생각하게 했다”고 덧붙였다.

또한 한 의원은 지난 1차 후보자 합동연설회에서 이재명 대통령과 정부를 향해 사업 재개를 공개적으로 촉구했으며, 이후에도 관계 기관에 지속적으로 결정을 요청해왔다고 설명했다.

이번 재개 결정에 대해 한 의원은 “이재명 대통령과 대통령실, 국토교통부의 결단에 깊이 감사드린다”며 “도민의 삶을 최우선에 둔 책임 있는 판단”이라고 평가했다.

이어 “이제는 선택이 아니라 방향의 문제”라며 “비리는 수사로 밝히고, 도로는 건설로 이어가야 한다. 두 가지는 동시에 추진돼야 한다”고 강조했다.

한 의원은 “서울-양평 고속도로는 수도권 동부의 미래를 여는 핵심 기반”이라며 “더 이상 정치적 논란에 묶여 멈춰 있어서는 안 된다”고 밝혔다.

그러면서 “비리는 끝까지 밝히고, 멈춰 있던 길은 반드시 다시 열겠다”며 “서울-양평 고속도로 사업을 끝까지 책임지고 챙기겠다”고 말했다.