올해로 5년째 타이틀 후원 이어가 23~28일 김천실내수영장서 개최

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 국가대표 수영 선수를 선발하는 ‘2026 KB금융 코리아 스위밍 챔피언십’의 타이틀 후원에 나선다고 20일 밝혔다.

올해로 5년째 ‘KB금융 코리아 스위밍 챔피언십’이라는 이름으로 치러지고 있는 경영 국가대표 선발대회는 오는 23일부터 28일까지 6일간 경북 김천실내수영장에서 개최된다.

연맹은 이번 대회를 통해 2026년도 경영 국가대표 강화훈련 대상자와 2026 제20회 아이치-나고야 하계 아시안게임 경영 국가대표 대상자를 선발한다.

KB금융은 2021년부터 경영 국가대표팀과 선수를 후원하며 대한민국 수영의 저변 확대와 기량 발전에 기여해 오고 있다. 대한민국 경영 국가대표팀은 제19회 항저우 아시안게임에서 역사상 가장 많은 22개의 메달을 획득하는 성과를 거뒀다. 김우민 선수는 2024년 파리올림픽과 2025년 세계수영선수권대회에서 동메달을 획득하며 우수한 성장을 이어가고 있다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 대한민국 스포츠가 국민에게 희망과 감동을 전달할 수 있도록 스포츠의 발전과 유망주의 육성을 지원하며 ‘함께 성장하는 파트너십’을 꾸준히 이어갈 것”이라고 했다.

KB금융과 주요 계열사 KB국민은행은 수영, 기계체조 등 기초종목 국가대표 후원과 사격단·농구단 운영 등 스포츠 발전을 위한 다양한 지원을 지속해 오고 있다.