9월 5일~11월 4일 여수 세계섬박람회 행사장 돌산도·금오도·개도 준비 한창 새조개에 돌미역 무침…섬 매력에 흠뻑

오는 9월 5일부터 11월 4일까지 열리는‘2026여수세계섬박람회’의 주행사장인 돌산 진모지구, 부행사장인 금오도와 개도가 봄빛 속에서 세계를 맞이할 채비에 분주하다.

섬 관광을 ‘잠시 들르는 여행’에서 ‘머물고 다시 찾는 여행’으로 바꾸는 행보도 보인다. 걷기·체험·숙박·먹거리를 하나의 흐름으로 연결하고, 관광객이 20만원 이상 사용 시 최대 10만원을 지역화폐로 돌려주는 ‘섬 반값여행’ 사업도 추진된다. 봄에 이 섬들을 찾는 발걸음 하나하나가, 오는 가을 전 세계인의 설레는 첫걸음으로 이어질 것이다.

여수 돌산대교를 건너 돌산도 남쪽으로 향하면 2026여수세계섬박람회의 심장부, 진모지구가 모습을 드러낸다. 현재 주행사장은 7월까지 주요 시설을 완공한 뒤 8월 시범 운영을 거쳐 9월 개막에 들어갈 예정이다. 가로·세로 40m, 높이 20m 규모의 멀티미디어 사면체 주제섬을 비롯해 첨단항공모빌리티(AAM) 등 미래 교통기술을 볼 수 있는 미래섬, 자연과 섬의 조화로운 공존을 보여주는 해양생태섬 등 8개 전시관이 오는 가을 300만 관람객을 맞이할 준비를 착착 갖춰가고 있다.

돌산도는 박람회장이 들어서기 전부터 이미 매력적인 섬 여행지다. 봄이면 동백나무 숲 사이로 기암절벽을 오르는 향일암 산책이 특히 빛을 발한다. 한국 4대 관음기도처 중 하나인 향일암은 남해 수평선을 배경으로 펼쳐지는 풍광이 절경으로, 봄 햇살 아래 오르는 수백개의 돌계단이 그 자체로 하나의 여행이 된다. 방죽포해변의 봄 바닷바람과 돌산공원에서 내려다보이는 여수 야경(사진)이 섬 여행의 운치를 더한다.

금오도 박람회 부행사장은 여수 돌산도에서 배로 30분이면 닿는다. 섬 해안 절벽을 따라 5개 코스 18.5㎞로 이어지는 ‘비렁(벼랑)길’은 아찔한 절벽 위로 탁 트인 바다 조망이 시원하다. 박람회를 앞두고 금오도 캠핑장에는 여수의 섬을 주제로 한 미디어파사드를 설치하고 낮의 자연 풍광에 이어 밤의 빛의 향연까지 더해져 금오도만의 특별한 체험 공간이 탄생할 전망이다. 금오도 연륙교 건설도 추진 중이다.

여수 화정면에 자리한 개도는 여수시 365개 섬 중 돌산도, 금오도에 이어 세 번째로 큰 섬이자, 역시 이번 박람회 부행사장이다. 번잡함 없이 조용한 어촌 마을, 쪽빛 바다, 소박하게 피어난 봄꽃이 어우러져 있다. ‘개도사람길’ 3개 코스가 상춘객을 맞기 시작했고, 농어촌관광휴양단지 조성 공사가 한창이다.

거문도는 봄이 먼저 당도하는 섬 중 하나다. 봄이면 푸른 바다와 어우러진 초록빛 들판에 쑥향이 가득하다. 그 길을 따라 걷다 보면 몸과 마음이 함께 깨어나는 기분을 느낄 수 있다.

오동도의 동백꽃은 3월까지 절정을 이루며, 바다와 맞닿은 산책로를 따라 낭만적인 풍경을 연출한다. 꽃잎이 떨어지면 꽃길 걷는 카펫이 되어 운치를 더한다. 하화도는 유채꽃이다. 봄에 노란유채, 파란 바다가 서로 출렁이며 밀당한다.

여수 섬 여행을 다니면서 봄 도다리 쑥국, 갓김치, 달콤한 새조개, 봄 전복죽에 돌미역 무침이 만족감을 키운다. 섬 여행 발걸음에는 섬 올림픽 개최의 자부심이 얹혀진다. 함영훈 기자