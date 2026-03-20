강원도 고성군 관광경제 도약 희망 정조준

[헤럴드경제=함영훈 기자] 평화 경제 거점 도시 강원 고성군이 대규모 민간 투자 사업인 ‘고성 해솔리아 관광단지’와 ‘화진포 관광지 조성사업’에 속도를 내며 지역 경제 활성화에 대한 기대감을 높이고 있다.

화진포는 아름다운 자연경관과 한국형 라군 등이 있어 북한 김일성이 별장을 지어 즐겨 휴식을 취했던 곳이다. 남한 이승만도 별장을 차려 놀러왔다고 한다.

20일 고성군에 따르면, ‘화진포 관광지 조성사업’은 현내면 초도리 84번지 일원에 추진하며, ㈜호반호텔앤리조트가 시행을 맡아 대자연과 상생하는 가치 있는 휴식 공간을 선보일 예정이다.

주요 시설로는 프리미엄 타워(300실), 빌라 타워(76실), 빌라 테라스(48실)를 비롯해 프라이빗한 클리프 하우스와 가든 하우스 등 총 450실 규모의 숙박시설이 들어선다. 또한, 화진포 호수 둘레길과 연계한 F&B 시설, 로컬 크래프트 펍, 북스토어, 웰니스 스파 빌리지 등이 조성되어 단순 숙박을 넘어선 특화 콘텐츠와 복합 문화 공간을 제공한다.

사업 추진의 첫 단계로 지난해 12월 11일 현내면 마차진리 22사단 초도중대 이전사업 현장에서 국방부와 제22보병사단, 예하부대, 지역 사회단체 관계자 등이 참석한 가운데 22사단 초도중대 협의 이전 사업 착공식을 개최하고, 대체시설 신축공사를 차질없이 진행하고 있으며, 이전사업 완료 후 2027년 중순 경 착공을 목표로 하고 있다.

군은 이번 사업을 통해 약 1조 3300억 원의 생산유발 효과와 2450억 원의 소득유발 효과가 발생할 것으로 추산하고 있다. 특히, 건설 및 운영 단계에서 총 6,500명의 고용 창출이 예상되어 지역 내 일자리 부족 해소에 큰 도움이 될 전망이다. 화진포 관광지 조성사업이 완공되어 운영될 경우 연간 70만 명 이상의 관광객이 고성군을 찾아 고성 북부권의 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 예상하고 있다.

고성군 거진읍 반암리 일원 243만 8000여㎡ 부지에 조성되는 ‘해솔리아 관광단지 조성사업’은 ㈜해솔리아 컨트리클럽에서 시행하는 사업으로, 총사업비 5000억 원을 투입해 약 74만 평 규모 부지에 27홀 규모의 골프장을 비롯한 콘도미니엄, 관광펜션 등 숙박시설 980실, 라벤더 아트팜, 세계 음식문화거리 등 복합 관광시설을 조성하는 대규모 관광개발사업이다. 단순한 골프장 시설 조성이 아닌, 숙박시설과 아트팜 등을 접목한 고품격 자연친화·체류형 관광단지 조성을 목표로 하고 있으며, 올해 안에 관광단지 지정을 완료하고, 내년부터 조성계획 수립과 조성사업을 위한 인허가 절차를 밟을 예정이다.

두 사업은 평화 접경지역인 고성군을 ‘대한민국 평화경제특구 1호’ 지정으로 이끌 핵심 관광인프라 구축사업으로 평가받고 있다. 군은 이를 통해 고성 북부권을 사계절 체류형 관광거점으로 육성해 나아갈 방침이다.

이를 위해 고성군은 고성의 미래 관광 지형을 바꿀 두 대형 프로젝트의 구체적인 계획을 공유하고 지역주민들의 의견을 수렴하기 위해 지난 17일 현내면 행정복지센터에서 거진읍‧현내면 주민들을 대상으로 화진포 국제휴양관광지 조성사업 설명회를 개최한 데 이어, 20일 거진읍 주민들을 대상으로 반암리 해솔리아 관광단지 조성사업 주민설명회를 개최했다.