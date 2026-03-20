여수 경도에 JW 메리어트 브랜드 첫 선

[헤럴드경제=함영훈 기자] 메리어트 인터내셔널이 미래에셋자산운용과 계약을 체결하고 전라남도 여수 경도에 ‘JW 메리어트(JW Marriott)’ 브랜드를 선보인다.

여수 경도 JW 메리어트 호텔은 메리어트의 한국 남해안 시장 첫 진출이자 호남권 최초의 JW 메리어트 호텔로, 럭셔리 관광의 새로운 시대를 여는 계기가 될 것으로 기대된다.

여수 경도 JW 메리어트 호텔 계약 체결식에는 남기덕 메리어트 인터내셔널 한국·필리핀·베트남 지역 대표, 라지브 메논(Rajeev Menon) 메리어트 인터내셔널 아시아 태평양(중화권 제외) 지역 사장, 최창훈 미래에셋자산운용 부회장, 채창선 미래에셋컨설팅 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 프로젝트는 호남권 최초의 JW 메리어트 호텔로, 국내 럭셔리 세그먼트 확장을 본격화하는 상징적 이정표다. 총 261실 규모로 계획된 호텔은 시그니처 다이닝, 연회·컨벤션 시설, 야외 수영장, 피트니스 센터 및 스파 등 글로벌 럭셔리 호텔의 핵심 인프라를 갖출 예정이다. 기업 행사와 국제 이벤트를 수용하는 MICE 기능은 물론, 레저 휴양 수요까지 아우르는 복합 목적지형 리조트로 개발된다.

특히 인근 27홀 규모 세이지우드 여수 골프장과의 연계를 통해 골프·해양·휴양 경험을 결합한 프리미엄 리조트 경험을 제공할 계획이다. 이는 남해안의 자연 경관과 온화한 기후를 기반으로 글로벌 럭셔리 여행 수요를 흡수하는 차별화 전략으로 평가된다.

라지브 메논 메리어트 인터내셔널 아시아 태평양(중화권 제외) 지역 사장은 “한국은 강한 내수 수요와 글로벌 여행객들 사이에서 높아지는 인지도를 바탕으로 메리어트 인터내셔널의 아시아 태평양 성장 전략에서 핵심적인 시장으로 자리하고 있다”라며, “JW 메리어트 여수 경도 호텔 계약 체결은 지역 확장의 중요한 이정표로, 미래에셋자산운용과의 협력을 통해 JW 메리어트의 품격 있는 우아함과 탁월한 서비스를 여수 남해안의 특별한 매력과 결합함으로써 럭셔리 호스피탈리티의 새로운 기준을 제시하고 한국의 아시아 최고 여행지로서의 위상을 한층 강화할 것”이라고 밝혔다.

메리어트 인터내셔널은 현재 전 세계 145개 국가 및 지역에서 9800개 이상의 호텔을 운영하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서도 럭셔리 및 프리미엄 브랜드 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있다. 한국에서도 약 40개 호텔을 운영하며 전략적 입지를 강화해 왔다.

이번 여수 경도 프로젝트는 아시아 태평양 지역 내 목적지형 리조트 개발 전략을 구체화하는 동시에 한국 내 럭셔리 여행의 지리적 확장을 대표하는 사례가 될 전망이다.