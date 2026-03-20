골프·프라이빗 비치 갖춘 럭셔리 호텔 브랜드 도입 19일 호텔 조성 위한 위탁운영계약 체결식 개최

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋자산운용이 전남 여수 경도에 호남권 최초로 글로벌 5성급 호텔 브랜드 JW 메리어트 호텔을 조성한다고 20일 밝혔다.

미래에셋자산운용은 지난 19일 서울 반포 JW 메리어트 서울에서 여수 경도 개발 부지 내 글로벌 5성 호텔 조성을 위한 위탁운영계약 체결식을 개최했다. 행사에는 최창훈 미래에셋자산운용 부회장, 채창선 미래에셋컨설팅 대표, 라지브 메논 메리어트 인터내셔널 아시아태평양(중국 제외) 총괄대표가 참석했다.

이번 프로젝트는 미래에셋그룹이 진행 중인 여수 경도 해양관광단지 개발의 핵심 투자 프로젝트다. 미래에셋은 여수 경도 지역 총 65만평 규모에 약 1조원을 투입해 2029년 완공을 목표로 개발 사업을 진행 중이다.

JW 메리어트를 운영하는 메리어트 인터내셔널은 전 세계 145개 국가 및 지역에서 약 9800여 개 호텔을 운영 중인 글로벌 호텔 그룹이다. 국내에서도 39개 호텔을 운영하고 있다.

여수 경도에 조성되는 호텔은 총 261실 규모로 고급 레스토랑과 바, 컨벤션 및 연회 시설, 야외 수영장, 피트니스 센터, 스파 등 글로벌 럭셔리 호텔에 요구되는 핵심 인프라를 갖출 예정이다. 휴양 수요는 물론 기업 행사와 국제 이벤트 등 마이스(MICE, 회의·포상여행·박람회·전시) 수요까지 아우르는 복합 호텔로 개발된다.

또, 호텔 인근에는 27홀 규모의 ‘세이지우드 여수 골프장’이 위치해 있어 국내외 골프 수요를 겨냥한 럭셔리 리조트형 호텔로 차별화를 시도한다.

건축 디자인은 두바이 원자빌을 설계한 글로벌 건축사무소 니켄세케이가 맡았다. 실내 인테리어는 포시즌스 호텔 서울, 리츠칼튼 홍콩 등 다수의 글로벌 럭셔리 호텔 프로젝트를 수행한 수 시임 테오가 담당한다.

최창훈 미래에셋자산운용 대표이사 부회장은 “이번 프로젝트는 글로벌 호텔 브랜드 도입을 통해 남해안 관광 인프라의 질적 도약을 도모하는 사업”이라며 “단순한 호텔 개발을 넘어 지역 경제 활성화와 장기적인 관광 자산 가치 제고에 기여하는 대표적인 복합 개발 프로젝트로 완성해 나가겠다”고 말했다.