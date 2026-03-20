[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 이스라엘의 이란 가스전 공격을 몰랐고, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 추가 공격을 하지 말라고 했다고 19일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담하는 자리에서 ‘네타냐후 총리에게 이란의 석유·가스 시설을 추가 공격하지 말라고 했느냐’는 기자들의 질문에 “그렇다. 그에게 그렇게 하지 말라고 말했고, 그도 지지(동의)했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 이스라엘의 이란 가스전 공격을 두고 “이스라엘은 중동에서 벌어진 사태에 대한 분노로, 이란의 ‘사우스파스 가스전’으로 알려진 주요 시설을 대상으로 격렬한 공격을 가했다. 전체 시설 중 비교적 작은 일부 구역이 타격을 입었다”며 “미국은 이번 공격에 대해 전혀 알지 못했다”고 주장했다.

베냐민 네타냐후 총리도 같은 날 현지 언론에 “이란 가스전 공습은 단독 작전이었다”며 미국과 무관하게 판단한 것이라 밝혔다. 네타냐후 총리는 이어 “트럼프 미국 대통령의 요청으로 이란 가스전에 대한 공격은 중단하기로 했다”고 전했다.

트럼프 대통령은 이란이 사우스파스전 피격에 대한 보복으로 카타르의 가스 시설을 공격한 것을 두고 “이란이 현명하지 못한 결정으로 카타르와 같은 무고한 국가를 공격하지 않는 한, 이스라엘은 이 지극히 중요하고 가치 있는 사우스파스 가스전에 대해 더 이상 공격을 가하지 않을 것”이라며 “만약 그런 일이 발생한다면, 미국은 이스라엘의 도움이나 동의 여부와 상관없이, 이란이 지금까지 한 번도 본 적도 경험한 적도 없는 규모의 힘과 위력을 동원해 사우스파스 가스전 전체를 대규모로 폭파할 것”이라 경고하기도 했다.