대광위 승인 기본계획서 은평구만 제외… 하반기 노선 확정 앞두고 ‘형평성 논란’ 출근길 통행속도 20km/h대로 뚝… 창릉신도시 개발 시 혼잡 심화 우려 구 “29만 주민 서명 동참한 오랜 숙원… 교통 수요 선제적 분산 위해 반드시 관철”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)가 고양은평선 광역철도의 최종 확정을 앞두고, 은평구민의 숙원사업인 신사고개역 신설을 기본계획에 반영하기 위해 행정력을 집중하고 있다.

구는 교통 혼잡 심화와 특정 역사의 수요 집중 문제를 해결하기 위해 신사고개역 신설이 반드시 선행되어야 한다는 입장이다.

고양은평선은 새절역에서 고양시청을 연결하는 광역철도 노선으로, 지난 2024년 12월 대도시권광역교통위원회 승인을 받았다. 그러나 당시 기본계획에는 경기도 구간 정거장만 반영되었을 뿐, 은평구 생활권인 신사고개역은 제외돼 형평성 논란이 제기돼 왔다.

은평구 신사동 일대는 지난 2017년 말 봉산터널 개통 이후 경기도 방면에서 유입·유출되는 차량이 급증하며 몸살을 앓고 있다.

실제로 이러한 변화는 수치로도 확인된다. 서울시 교통정보 시스템(TOPIS) 자료에 따르면, 평일 출근 시간대 신사지하차도에서 신사사거리 구간 평균 통행속도는 2018년 2월 31.8km/h에서 2026년 2월 24.7km/h로 크게 감소한 것으로 나타났다. 이는 해당 구간의 교통 혼잡도가 지속적으로 가중되고 있음을 보여주는 지표다.

문제는 앞으로 더욱 심화될 가능성이 크다는 점이다. 창릉신도시 개발에 따른 추가 교통 수요 유입과 철도 이용 수요 증가가 맞물릴 경우, 특정 거점으로 이용객이 집중되는 구조적 문제가 불가피할 것으로 예상된다.

특히 새절역은 6호선에 더해 향후 고양은평선과 서부선과의 직결이 예정된 핵심 환승 거점이다. 고양은평선, 서부선, 6호선 이용객에 신사동고개 일대 수요까지 더해질 경우, 새절역 한 곳에 이용객이 집중되는 ‘병목 구조’가 불가피하다는 지적이다. 이는 단순한 혼잡을 넘어 역사 내 안전 문제로까지 이어질 수 있다.

이에 반해 신사고개역이 신설될 경우, 신사동 일대 승하차 수요를 사전에 분산해 새절역 집중을 완화하고, 두 역 간 기능 분담을 통한 효율적인 운영이 가능해진다. 즉, 신사고개역은 단순한 정거장 추가를 넘어 광역철도 노선 전체의 안정성과 운영 효율을 높이는 핵심 인프라가 될 전망이다.

이처럼 역 신설의 당위성이 충분함에도 불구하고, 신사고개역은 여전히 기본계획에 반영되지 않고 있다. 이는 단순한 민원을 넘어선 지역의 절박한 현안으로, 2019년 창릉신도시 교통 대책 발표 이후 구는 역 신설을 지속적으로 건의해 왔다. 실제로 주민 서명운동에만 약 29만 명이 참여할 정도로 지역사회의 요구는 매우 뜨겁다.

은평구 관계자는 “신사고개역 신설은 단순히 정거장 하나를 추가하는 차원이 아니라, 광역철도 노선의 운영 안정성을 확보하고 서울 서북권의 교통대란을 막기 위한 필수적인 방안”이라며 “올 하반기 노선 최종 확정 전까지 관계기관과 긴밀히 협의하여 구민들의 간절한 목소리가 반영되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.