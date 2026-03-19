산업부 확대간부회의 소집…수입선다변화·비축·대체원료확보 등 주문 지역 성장 위한 정책패키지·기업이 체감하는 실질적 정책지원 등 강조

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상부 장관은 19일 “지금의 위기는 일시적인 것이 아니라 구조적인 리스크로 봐야 한다”며 “비상 대응을 넘어 중장기 대응 체계를 차질 없이 구축해야 한다”고 말했다.

김 장관은 이날 정부세종청사에서 산업부 국장급 이상이 참석하는 확대간부회의를 소집하고 최근 중동 정세 등 대내외 불확실성에 대한 대응 체계를 점검하며 이같이 말했다.

그는 “위기 대응과 구조 개선을 따로 보지 말라”며 “중동 정세 불안 등에 대응해 수입선 다변화, 비축, 대체 원료 확보, 공급망 안정화 같은 중장기 대응체계를 차질 없이 구축해 달라”고 당부했다.

김 장관은 “고유가 대응, 수출기업과 산업 피해 최소화, 공급망 안정 지원에 필요한 사업은 때를 놓치면 의미가 없다”며 “추경을 포함해 필요한 재정이 제때 뒷받침될 수 있도록 각 실·국이 적극 대응해 달라”고 주문했다.

김 장관은 작년 12월 대통령 업무보고에서 1순위 과제로 제시한 지역 성장 정책의 성과 창출을 위한 노력도 강조했다.

그는 올해 ‘5극3특’을 1순위 과제로 놓고 지역을 직접 다니고 있다며 “현장에 가보면 지역은 절박한 만큼 성장의 의지도 크다”고 소개했다.

그러면서 “결국 지역이 살아야 기업이 살고, 기업이 가야 지역이 성장한다. 이는 선언만으로는 안 되고, 기업이 실제로 움직일 수 있도록 입지, 인력, 정주 여건, 규제, 재정지원이 패키지로 작동해야 한다”고 했다.

그는 지난해 중국 베이징의 샤오미 자동차 공장을 방문했을 때 “서늘한 위기감을 느꼈다”면서 “그 위기감은 지금도 같다. 세상은 기다려주지 않는다. 기술도, 시장도, 투자도 모두 속도전”이라며 우리 제조업의 인공지능(AI) 전환 필요성을 강조했다.

대미 통상 협상과 관련해 김 장관은 “지금까지 협상 과정에서 ‘티끌 모아 태산’이라는 마음으로 임해 왔다”며 “큰 원칙도 중요하지만, 결국 결과는 디테일에서 갈린다. 한 줄, 한 문장, 하나의 표현 차이가 기업의 부담을 줄이고 우리 산업의 시간을 벌어준다”고 했다.

그러면서 최근 국회를 통과한 대미투자특별법의 후속 조치에도 만전을 기할 것을 당부했다. 그는 “법 통과는 성과가 아니고 성과 창출의 출발선이니만큼 실제 투자와 기업 지원으로 속도감 있게 이어지게 해야 한다”고 말했다.

산업부 간부들을 향해서는 기업이 체감할 수 있는 정책 지원을 주문했다. 그는 “기업은 정부 앞에서 하고 싶은 말의 반도 못 하고 간다. 기업이 괜찮다고 하면 사실은 어렵다는 뜻이고, 어렵다고 하면 정말 죽을 지경이라는 뜻”이라며 “산업부는 기업의 언어와 입장을 가장 잘 이해하고, 필요할 땐 그 입장을 대신 말해주는 부처가 되어야 한다”고 당부했다.

김 장관은 “지금은 판이 흔들리는 시대다. 하지만 우리만 흔들리는 것은 아니다. 다른 나라도 다 흔들리고 있다‘며 ”이럴 때일수록 중심을 잡고 한 발 더 나가는 나라가 결국 앞서간다“고 피력했다.