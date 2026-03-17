시몬스

시몬스의 ‘하우티’(사진)가 ‘독립 수면’ 트렌드를 추구하는 부부에게 큰 호응을 얻고 있다. 하우티는 시몬스가 새롭게 제안하는 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 프레임으로, 슈퍼싱글(SS) 매트리스 두 개를 하나의 프레임에 나란히 배치할 수 있는 것이 특징이다. 매트리스마다 프레임을 따로 사용하는 것보다 공간활용도가 높을 뿐만 아니라 침실 전체에 시각적인 통일감을 제공한다.

디자인 측면에서도 프리미엄 호텔의 품격 있는 침실 분위기를 선사한다. 아트월 형태의 감각적인 헤드보드는 따뜻하고 고급스러운 느낌과 함께 내추럴오크 색상이 절묘하게 어우러져 세련된 침실 무드를 자아낸다. 관리 편의성도 뛰어나다. 프레임 표면에 열과 스크래치, 오염에 강한 LPM 마감을 적용해 원목의 따뜻한 질감은 그대로 살리면서 강한 내구성을 제공한다. 모서리 부분은 여행용 캐리어 등에 주로 쓰이는 ABS 소재가 코팅돼 생활 충격으로부터 제품을 보호한다.

사용자 편의를 고려한 디테일도 돋보인다. 헤드보드 상단에 USB C타입 충전 포트를 매립 설치하며, 스마트폰이나 태블릿을 편리하게 충전할 수 있다. 시몬스 침대는 하우티를 포함한 모든 프레임에 국가 공인 기준 등급(E1)보다 높은 E0급의 친환경 자재만을 사용해 업계 최고 수준의 안전성을 갖췄다. 홍석희 기자