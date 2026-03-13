- 300억 투입, 설계·제작·분석·실증 전주기 자율 연구환경 구축

[헤럴드경제=구본혁 기자] 대한민국 양자기술 경쟁력 강화를 위한 국가 핵심 연구 인프라가 울산에 들어섰다.

UNIST(울산과학기술원)는 13일 ‘UNIST 양자나노팹(Quantum Nano-Fab)’을 개소하고, 총 300억 원을 투입해 양자 소자 개발 전 과정을 한곳에서 수행하는 원스톱 자율사용 연구 환경을 구축했다고 밝혔다.

UNIST 양자나노팹은 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원한 두 개 사업으로 조성된 국가 연구 인프라다. 양자 소자 설계·제작·분석·검증·실증까지 이어지는 연구 전주기를 한 공간에서 구현하도록 공정 장비와 분석 체계를 통합한 것이 특징이다.

이 시설은 UNIST가 18년간 운영해 온 개방형 나노팹 인프라를 기반으로 구축됐다. UNIST 나노팹은 전국 60여 개 기관이 공동 활용하는 연구 공정을 연간 3만 3000여 건 수행해 왔으며, 매년 800여 명의 자율사용 연구자를 배출해 왔다.

또 세계 수준의 분석 시설과 공정·분석 전문 인력 30여 명이 장비 활용과 기술 지원을 맡아 국내 개방형 공정 연구 환경 확산에 기여해 왔다. 여기에 양자 공정 특화 장비와 전담 지원 체계를 추가하면서 ‘UNIST 양자나노팹’으로 기능을 확장했다.

양자나노팹 개소로 UNIST는 기존 나노 공정 중심 연구 인프라에서 양자 소자 공정까지 아우르는 연구 거점으로 확대된다. 이를 바탕으로 울산을 양자·반도체 산업을 연결하는 동남권 혁신 허브로 육성한다는 계획이다.

산업 수도 울산은 자동차·조선·석유화학을 중심으로 발전했지만 첨단 반도체 분야에서는 기반이 부족했다. 그래서 UNIST는 반도체대학원 설립과 나노팹 구축으로 산업 구조 전환의 토대를 마련해 왔다. 이번 양자나노팹 출범을 계기로 울산을 미래 기술 표준을 창출하는 하이테크 연구·산업 도시로 도약시키겠다는 구상이다.

UNIST는 양자나노팹 운영 방향으로 ▷원스톱(One-Stop) ▷개방형(Openness) ▷비전(Vision) 세 가지를 제시했다. 설계부터 제작·분석까지 한 공간에서 수행하는 연구자 중심 환경이 원스톱 체계이며, 개방형은 60여 개 기관이 공동 활용하는 연구 인프라 모델을 의미한다. 비전은 울산 산업 구조를 중화학 중심에서 양자·반도체 기반 첨단 산업으로 전환하는 미래 전략을 뜻한다.

박종래 UNIST 총장은 “300억 원 규모 투자는 단순한 시설 확충이 아니라 대한민국 양자 기술 역량 강화를 위한 중요한 이정표”라며 “UNIST 양자나노팹을 울산에서 시작되는 양자 생태계의 핵심 플랫폼으로 성장시켜 연구 성과가 기술 고도화와 산업 성과로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.

정일석 교수(개방형 양자 인프라 구축사업 책임자)는 “UNIST 양자나노팹은 연구자들이 첨단 공정 장비와 분석 시설을 자유롭게 활용할 수 있는 중형 개방형 팹의 글로벌 모델이 될 것”이라며 “산·학·연 협력을 촉진하고 국내 양자 기술 연구의 공동 활용 거점으로 자리매김할 것”이라고 전했다.