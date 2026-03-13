베인캐피탈 보유 고려아연 지분 2% 최 회장, 자금마련 위해 금융권 접촉 24일 정기주총 앞두고 향방 촉각

최윤범 고려아연 회장이 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피탈이 보유한 고려아연 지분을 사 오기 위해 금융권과 접촉 중인 것으로 파악됐다. 베인캐피탈이 제3자에 지분을 매각하기 쉽지 않은 구조라는 점에서 최 회장 측이 해당 지분을 다시 인수하는 시나리오에 무게가 실린다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최 회장 측은 최근 베인캐피탈이 보유한 고려아연 지분 인수를 위한 자금조달을 위해 금융권을 접촉하고 있다. 금융사들이 구조화 점검 중인 단계로, 투자심의위원회 개최 여부가 불투명한 상황으로 전해졌다. 24일 예정된 고려아연 정기주주총회를 앞두고 최 회장 측의 움직임이 감지된 셈이다.

최 회장과 특수관계인 10인은 2024년 10월 영풍·MBK파트너스 연합의 공개매수에 대항해 베인캐피탈과 주주간계약을 맺고 고려아연 주식을 매입했다. 베인캐피탈은 주당 89만원에 고려아연 지분 1.41%를 확보했다. 당시 베인캐피탈의 합류로 최 회장 측 우호 지분 비중은 33.99%에서 35.4%로 높아졌고, 최 회장은 이후 이듬해 1월 임시주주총회와 3월 정기주주총회를 통해 영풍·MBK의 이사회 진입을 막으면서 일단 경영권 방어에 성공했다.

베인캐피탈은 이후 장내 매수 등을 통해 추가 지분을 확보해 현재는 고려아연 지분 2.01%(41만 9082주)를 보유한 상태다. 당시 최 회장 측과 베인캐피탈은 의결권을 공동으로 행사하고, 예외 사유에 해당하지 않는 한 베인캐피탈이 주식을 매각할 수 없도록 주주간계약을 체결했다.

최 회장은 주주간계약 만기도래 전 베인캐피탈 지분을 되살 권한이 있다. 다만 이 경우에는 베인캐피탈에 보장해줘야하는 수익률이 정해져 있다. 금융투자업계에서는 보장수익률을 감안해 최 회장이 지불해야할 금액으로 수천억원 상당을 추산한다.

현재 시장에서 거론되는 가장 유력한 자금확보 방안은 최 회장 보유 고려아연 지분을 담보로 한 차입이다. 고려아연의 현재 주가는 이날 오전 9시 24분 기준 164만 8000원으로, 최 회장 보유 개인 지분 1.55%(32만 3056주) 가치는 5300억원 상당이다. 베인캐피탈이 고려아연 지분 매입에 투입한 금액은 약 4000억원 초중반으로 알려져 있다.

한 IB업계 관계자는 “베인캐피탈이 사실상 풋옵션을 행사하려는 것으로 보인다”면서 “최 회장으로서는 고려아연 주가가 많이 올라 보유지분을 담보로 자금을 차입한다면 자금마련 가능성이 있어 보인다”고 예상했다.

본격적인 논의나 거래 성사 시점은 이달 말 예정된 주주총회 이후가 될 가능성이 크다. 최 회장을 포함한 6인의 이사는 이달 주주총회를 끝으로 임기가 만료될 예정으로 이사회 구성에 따라 향방이 바뀔 수 있어서다. 정기 주주총회를 두고 고려아연과 영풍·MBK의 신경전이 치열한 만큼 자금 조달 논의가 단기간 내 마무리되기는 쉽지 않아 보인다는 게 업계 관계자들의 공통된 전망이다. 박지영 기자