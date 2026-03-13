마포 역사·문화·골목 이야기 담은 탐방형 강좌 10개 코스 운영 매주 목·금 1일 2회 운영… 마포상생앱 통해 신청, 참여자 ‘마포탐방여권’ 발급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포순환열차버스를 타면, 마포 곳곳을 누비며 지역의 역사와 문화를 배우는 특별한 인문학 여행이 시작된다.

마포구(구청장 박강수)는 마포순환열차버스를 활용해 마포의 역사와 문화, 골목 이야기를 체험하는 ‘열차버스 타고 떠나는 타GO배우GO’ 교양강좌’를 운영한다.

‘타GO배우GO’는 마포순환열차버스를 타고 마포의 주요 명소와 골목을 걸으며 중장년 전문 해설사와 함께 지역의 이야기를 듣는 체험형 인문교양 프로그램이다.

참여자들은 인물과 공간, 문화·예술, 골목상권에 담긴 이야기를 현장에서 직접 접하며 마포에 대한 이해를 넓힐 수 있다.

강좌는 총 10개 코스로, 마포의 역사와 인물 이야기를 따라 걷는 산책 코스와 자연·상권 등 대표 명소를 체험하는 산책 코스로 나뉜다.

먼저 역사와 인물 이야기를 중심으로 한 ▲시인 김수영의 발자취를 따라 홍대 예술문화를 살펴보는 ‘김수영 산책’ ▲근대 건축가 김중업의 작품을 감상하는 ‘김중업 산책’ ▲마라톤 영웅 서윤복과 토정 이지함의 흔적을 찾아가는 ‘서윤복-이지함 산책’ ▲3·1운동 유적지와 김대중 전 대통령 가옥을 잇는 ‘용강 산책’ 등이 있다.

이와 함께 마포의 대표 명소를 둘러보는 ▲상수동 카페거리와 경의선숲길을 잇는 ‘마포 산책’ ▲문화비축기지와 난지생태습지를 둘러보는 ‘한강 산책 ’▲망원시장과 연남동 일대를 체험하는 ‘망원 산책’ ▲상암 DMC와 하늘공원을 연결하는 ‘상암 산책’ 등이 있다.

강좌는 회당 10명 규모의 소규모로 운영되며, 매주 목요일과 금요일 하루 두 차례 진행된다.

참여를 희망하는 시민은 ‘마포상생앱’을 통해 간편하게 신청할 수 있으며, 수강료는 마포순환열차버스 탑승료로 대신한다.

코스별 시간대와 프로그램 이용에 관한 자세한 사항은 앱에서 확인할 수 있다.

또한 프로그램 참여자에게는 강좌 참여 횟수에 따라 스탬프가 부여되고 ‘나그네’부터 ‘여행자’, ‘탐험가’, ‘해설사’까지 단계별 등급이 매겨지는 ‘마포탐방여권’이 발급돼 마포 탐방의 재미를 더할 수 있다.

아울러 ‘타GO배우GO’ 강좌는 마포구 직원은 물론 전국 지방자치단체와 공공기관 소속 공무원 등을 대상으로 한 교육 과정으로도 운영된다.

참여 공무원들은 마포의 역사와 문화 등을 직접 체험하며 지역 이해도를 높이고, 마포구의 문화관광 콘텐츠와 도시 탐방 프로그램 운영 사례를 살펴볼 수 있을 것으로 기대된다.

박강수 마포구청장은 “마포순환열차버스는 마포의 명소와 골목상권을 잇는 중요한 관광 인프라”라며 “이번 ‘타GO배우GO’ 프로그램을 통해 마포의 역사와 문화를 직접 배우고 체험하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.