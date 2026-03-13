개전후 첫 현지언론 회견…“폭격으로 최고위 핵과학자들 사망” “이란 혁명수비대와 기지에 치명적 타격…공격 계속될 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 정권 전복을 지원하는 것을 새로운 전쟁 목표로 제시했다.

네타냐후 총리는 12일(현지시간) 개전 이후 처음으로 진행한 현지 언론 대상 기자회견에서 “이란 국민이 약 50년 가까이 자신들을 억압해 온 잔혹한 폭군 정권을 무너뜨릴 수 있는 여건을 조성하는 것을 세 번째 전쟁 목표로 추가했다”고 밝혔다.

다만 그는 이란의 핵무기 개발 저지와 탄도미사일 역량 파괴라는 기존 두 가지 목표 역시 여전히 유지되고 있다고 강조했다.

네타냐후 총리는 이란 국민을 향해 “자유로 향하는 새로운 길의 순간이 다가오고 있으며 이스라엘은 이란 국민과 함께하고 있다”면서도 “하지만 결국 모든 것은 여러분에게 달려 있다”고 말했다.

그는 이스라엘군의 이란 타격 대상에 대해 “이란 혁명수비대(IRGC)와 그들의 기지와 부대, 검문소 등에 치명적인 타격을 입히고 있다. 앞으로 더 많은 공격이 이어질 것”이라고 경고했다.

그러면서 이스라엘의 공격으로 이란의 최고위급 핵 과학자들이 사망했다고 설명했다.

네타냐후 총리는 도널드 트럼프 미국 대통령과 유례없는 밀착 관계를 과시하며 전쟁 중 새로운 파트너십을 구축하고 있다고 밝혔다.

그는 “우리는 미국과 그 어느 때보다 강력한 동맹을 맺었다. 나의 위대한 친구이자 친구인 트럼프 대통령과의 동맹”이라며 “우리는 거의 매일 대화하며, 자유롭게 아이디어와 조언을 교환하고 결정을 함께 내린다”고 상황을 전했다.

이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이에 대해서는 “대중 앞에 모습을 드러내지도 못하는 혁명수비대의 꼭두각시”라고 깎아내렸다.