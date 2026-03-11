[헤럴드경제=박세정 기자] 정부가 ‘모두의 인공지능(AI)’ 시행을 위한 전 국민 AI 활용 일상화와 역량 강화를 본격적으로 추진한다.

이달부터 ‘전 국민 AI 경진대회’를 연중 개최하는 등 누구나 일상에서 AI를 잘 활용할 수 있도록 역량 강화에 힘을 싣는다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 11일 제5회 과학기술관계장관회의를 열어 국민 AI 활용 역량 강화 및 일상화 방안을 심의, 의결했다.

정부는 역량 있는 AI 모델에 대한 국민의 접근권을 높여 AI를 보편적으로 활용하도록 할 방침이다.

국민들이 사용하는 AI·정보기술(IT) 플랫폼, 서비스에 정부가 지원 중인 독자 AI 파운데이션 모델의 API(애플리케이션 활용 경로)를 제공하는 기업에 상반기부터 정부의 그래픽처리장치(GPU) 자원을 활용할 수 있도록 한다.

과기정통부는 누구나 AI를 배울 수 있도록 6월까지 온라인 통합 교육 플랫폼 ‘우리의 AI 러닝’을 만들고 대형마트 등 생활 인프라나 지역아동센터, 경로당 등을 활용해 전국 각지에서 찾아가는 AI 교육을 실시한다.

특히 이달부터 전 세대가 참여하는 ‘전 국민 AI 경진대회’를 연중 개최하고 코딩 없이도 AI를 실습할 수 있는 온라인 ‘모두의 AI 실험실’과 권역별 오프라인 AI 실습 공간을 만든다.

정부는 학생, 일반인, 취약계층 등 맞춤형 지원 사업을 통해 2030년까지 3300만명에 대한 AI 교육 목표를 세웠다.

아울러 ‘AI 윤리 원칙’을 만들고 ‘청소년 AI 정신건강 연구단’을 운영해 AI 과의존 등 역기능을 최소화할 방침이다.

전 국민 AI 경진대회는 200만명 이상이 참여하는 것을 목표로 AI를 통한 성취 경험을 제공, 전 국민의 AI 문해력을 높이는 것을 목적으로 한다.

대회는 AI 활용 사례 공모와 AI 퀴즈대회, 초중고 학생 대상 AI 창작대회와 로보틱스 챌린지, 대학생 대상 AI 루키 대회와 최고 수준의 연구팀이 참여하는 AI 챔피언대회, 그리고 디지털 취약 계층을 위한 국민행복 AI 경진대회 등으로 구성된다.

행사는 KT의 ‘K-AI 콘텐츠 공모전’, 카카오의 ‘AI 톱 100’, 재정경제부의 ‘공공기관 AI 혁신 챌린지’, 국방부의 ‘국방 AI 경진대회’(MAICON) 등과도 연계된다.

전 국민 AI 경진대회는 이달 26일 개막식을 통해 공식 시작을 알리고 다음 달부터 11월까지 대회를 운영한 뒤 연말 열리는 AI 페스티벌을 통해 총상금 30억원 규모로 우수 성과를 시상한다.