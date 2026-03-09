전국 4개 도시 중 종합점수 1위, 세계유산 도시 위상 입증

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 국가유산청이 주관한 ‘2025년 세계유산축전’ 성과 평가에서 순천시가 전국 4개 개최지 가운데 종합 1위를 차지하며 세계유산 도시로서의 위상을 확고히 했다.

이번 평가는 전문가 심사, 관람객 만족도, 행정 실적을 종합해 실시됐으며 순천시는 합산 점수 85.13점으로 전국 4개 개최지 가운데 종합 1위를 기록했다.

특히 문화유산(선암사)과 자연유산(순천갯벌)을 잇는 독창적인 콘텐츠 구성과 안정적인 운영 체계가 전문가들로부터 높은 평가를 받았다.

순천은 지난해 9월 열린 22일간의 축전 기간 중 약 13만 명의 관람객이 방문해 약 143억 원의 생산유발효과와 46억 원의 부가가치 유발효과를 거두는 등 지역 경제 활성화에도 크게 이바지한 것으로 분석됐다.

시 관계자는 “전국 개최지 중 종합 1위를 차지한 것은 순천의 유산 가치를 아끼고 함께해주신 시민들의 자부심이 만든 결실”이라며 “이번 성과를 바탕으로 글로벌 마케팅을 강화해 세계유산축전을 전 세계인이 주목하는 순천만의 독보적인 문화 브랜드로 키워나가겠다”고 밝혔다.

앞서 국가유산청(청장 최응천)과 국가유산진흥원(원장 이귀영)은 제주를 시작으로, 경주, 순천, 고창에서 ‘2025년 세계유산축전’을 순차적으로 개최했다.