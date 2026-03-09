문체부·관광公, 대표 ‘K-관광마켓’ 선정 서울 경동·망원, 부산 해운대, 대구 서문 등 지역 특색 음식 먹으며 주변 관광 ‘일석이조’

[헤럴드경제=함영훈 기자] 선농단, 약령시장에다 ‘케이판 데몬헌터스’ Han(한)의원 느낌도 있는 서울 제기동의 경동시장은 농·축·수산물 분야 전통시장 중 국내 최대 규모를 자랑한다. 선농단은 임금이 농사의 신 신농씨와 곡식의 신 후직씨에게 제사를 지내던 국가 제례 터이다. 친경례 중 비가 내려 왕이 제물로 올린 소를 끓여 먹은 것이 ‘선농탕’이었고, 이것이 ‘설렁탕’의 기원이 됐다.

경동시장은 전국의 온갖 물산이 다 모이는 곳인 데다, 정부 공인 웰니스 기관인 서울 한방진흥센터까지 있어 K-관광 명소로 급부상하고 있다. 그래서인지 요즘 경동시장에는 외국인들도 눈에 띄게 늘었다.

전통시장이 K-먹거리와 K-문화를 가장 생생하게 경험할 수 있는 관광의 허브로 떠오르고 있다. 문화체육관광부와 한국관광공사는 경동시장 등 11곳을 국가대표 ‘K-관광마켓’으로 선정했다.

이번에 K-관광마켓으로 선정된 곳은 경동시장 외에 ▷서울 망원시장 ▷부산 해운대시장 ▷대구 서문시장 ▷인천 신포국제시장 ▷수원 남문시장 ▷속초 관광수산시장 ▷단양 구경시장 ▷전주 남부시장 ▷안동 구시장연합 ▷제주 동문재래시장 등이다.

경동시장은 떡, 전, 통닭, 설렁탕, 삼계탕, 과일, 채소, 수산물, 소고기, 돈육, 명란, 한방차, 쌍화탕, 약초 등을 만날 수 있는 만물상이다. 마트나 다른 중소 전통시장보다 가성비가 높다. 이곳에선 한약재 상설 체험, 전통 약령시 투어, 한방 족욕·힐링 체험, 서울약령시 한의약박물관 탐방 등도 할 수 있다. 인근엔 청량리 상권, 동대문디자인플라자(DDP), 황학동 골동품 시장, 마장동 육류시장, 보문사 등이 있어 함께 들러볼 만한 관광지도 많다.

한강 둔치 피크닉, 망리단길 감성 투어와 연계된 서울 마포구 망원시장은 핫도그, 닭강정, 고로케, 맥주, 디저트 등이 여행자들의 입맛을 돋우는 음식들이 많다. 플리마켓과 청년상인 체험을 하고 난 뒤 망원 한강공원, 망리단길 등을 산책하면 좋겠다. 특히 홍대거리가 가까워 글로벌 관광지로서 손색이 없다는 평가다.

부산 해운대시장에선 씨앗호떡, 밀면, 돼지국밥, 해산물 꼬치, 어묵, 꼼장어 구이 등 부산의 대표 미식을 모두 즐기고 야간시장 투어, 길거리 음식 골라먹기, 부산 사투리 체험 등도 한다. 근처엔 해운대 해수욕장뿐만 아니라 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담이 열렸던 동백섬, 더베이101, 해운대 블루라인 관광열차 공원 등을 함께 들르면 좋은 여행 코스가 된다.

대구 서문시장은 칼제비, 납작만두, 삼각만두, 막창, 육전, 콩나물어묵, 밤 먹거리 등으로 유명하며, 야시장 미디어파사드, 포토존 등이 재미를 더한다. 인근엔 동성로·이월드·대구83타워·근대골목 투어 코스(문화골목, 패션한방길)가 있어 여행 생태계를 완성한다.

인천 신포국제시장은 월미도-차이나타운-개항장 시간여행 코스와 연결돼 있다. 민어회 골목, 닭강정, 공갈빵, 순대, 쫄면 등이 유명해 MZ(밀레니얼+Z)세대들이 많이 찾는다. 이곳에선 개항장 이야기투어, 개화기 의상체험 등을 할 수 있다. 근처엔 송월동 동화마을이 있고, 송도센트럴파크도 멀지 않다.

수원 남문시장은 통닭거리, 수원왕갈비통닭, 족발, 순대, 떡갈비, 전통 한과 등이 명물이다. 수원화성 투어, 전통공예 체험, 야간 성곽길 탐방 등 프로그램에 참여할 수 있다. 화성행궁과 행리단길도 가깝다.

속초 관광수산시장의 명물로는 닭강정, 홍게라면, 수리취떡, 활어회, 튀김, 소머리국밥 등이 있다. 수산시장 특화 골목과 연결된다. 근처엔 드라마 ‘가을동화’의 상징인 갯배와 오징어순대로 유명한 아바이마을, 등대 전망대, 영금정, 속초아이 대관람차 등을 경험해 볼 수 있다.

단양 구경시장은 마늘순대, 마늘통닭, 마늘빵, 단양막걸리 등으로 유명하며, 문화광장 이벤트·온달관광지 탐방·패러글라이딩을 할 수 있다. 도담삼봉, 고수동굴, 만천하스카이워크, 다누리아쿠아리움, 미니 장가계로 불리는 단양강 잔도, 양방산 전망대 등이 지척에 있다.

전주 남부시장에선 콩나물국밥, 전주비빔밥, 모주·전통주와 청년몰의 창의적 콘텐츠를 체험한다. 전주한옥마을 탐방과 연계해 여행을 즐기면 금상첨화이겠다.

안동 구시장은 안동찜닭, 안동한우갈비, 간고등어, 안동소주 등으로 유명하고, 맘모스베이커리는 새로운 빵지 순례지로서 유명세를 치르고 있다. 아트 프리마켓, 하회별신굿 탈놀이 토요 풍물시장 등도 즐긴다. 하회마을, 도산서원, 병산서원, 월영교 등과 함께 여행 계획을 짜면 되겠다.

제주 동문재래시장엔 흑돼지 꼬치, 갈치구이, 고등어구이, 한라봉, 오메기떡 등 제주만의 건강 미식이 많다. 목관아, 삼성혈, 용두암, 이호테우해변, 애월, 오라꽃밭, 월정리해녀체험 등 제주도 북부의 다채로운 여행 콘텐츠에 손쉽게 접근할 수 있다.

한국관광공사는 이들 11곳에 ▷브랜드 전략 수립 ▷해외 마케팅 ▷시장 체험 여행 ▷체류형 관광상품 개발 등을 지원한다. 정찰제·결제 인프라·다국어 안내 등 서비스를 개선하는 일도 돕는다. 외국인 관광객 짐 보관 서비스 인프라도 구축하고, 지역 축제·야간관광 콘텐츠 등도 확충하게 된다.