2R 12타 줄이며 16언더파 우승

[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(각자대표 박강수·최덕형)이 지난 8일 대전 골프존조이마루 경기장에서 개최한 2026 롯데렌터카 WG투어 3차 메이저대회(총상금 1억2000만원)에서 최종 합계 16언더파(1라운드 4언더파, 2라운드 12언더파)를 기록한 이진경이 우승하며 시즌 첫 메이저 퀸에 올랐다고 9일 밝혔다.

경기는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이, 오르비스GC에서 진행됐다. 골프존 코스·그린 난도 4의 오르비스GC(파72·5841m)는 핀 위치에 따라 그린 해결방식이 달라지는 까다로운 코스다.

1라운드에서 아쉬움이 있던 이진경은 최종라운드 1, 2번홀 연속 버디를 시작으로 특유의 차분하면서도 날카로운 샷으로 경기 흐름을 잡았다. 이어 까다로운 코스 플레이의 난전 속 7번홀에서 깜짝 이글로 당당히 두 타차 선두에 올랐고 이어 7개의 버디를 잡으며 최종라운드에서만 12타를 줄인 16언더파로 우승 영광을 안았다.

앞서 1, 2차 대회에서 베테랑 선수들이 우승한 것과 달리 3차 대회 1라운드에는 우승 경험이 없는 선수들이 선두권을 차지하며 선수층이 두터워진 점이 확인됐다.

최종라운드에 단독 1위로 나선 최사랑2는 초반 부진했지만 지속해 선두를 쫓으며 멋진 플레이를 보여줬고 9번홀 버디를 시작으로 후반에만 7개의 버디를 잡아내는 등 선전하며 15언더파 단독 2위 준우승을 거뒀다. 최근 좋은 경기 흐름의 조예진이 14언더파로 단독 3위, 홍현지와 한지민, 김수연이 13언더파 공동 4위에 올랐다.

경기 종료 후 진행된 시상식에서는 우승자에게 우승 상금 2500만원(대상&신인상 포인트 3000점)과 특전으로 당해 년도를 포함해 3년 간의 WG투어 시드권, 우승트로피, WG투어 상징인 레드재킷을 시상하고 축하하는 자리를 가졌다.

우승자 이진경은 “우승은 생각지 못했는데 의식하지 말고 플레이에 집중하자는 마음으로 임해 좋은 결과를 얻은 것 같다”라며 “퍼터 교정에 도움을 준 G투어 프로분들과 응원해 주시는 모든 분들께 감사드리고, 올해 우승 승수 추가와 함께 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 우승 소감을 밝혔다.