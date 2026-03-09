D-5 檢 송치 시한 앞두고 ‘진실 공방’ 정리 주력

[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 1억원 공천 헌금 의혹으로 지난 3일 나란히 구속된 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원과 김경 전 서울시의원에 대한 보강 조사에 주력하고 있다. 구속 후 열흘 안에 송치해야 하는 경찰에게 남은 시한은 5일. 양측은 1억원이 오간 경위를 두고 여전히 진실 공방을 벌이고 있는 것으로 전해졌다.

9일 헤럴드경제 취재에 따르면 강 의원은 지난 7일 5시간의 경찰 조사에서 혐의를 부인하는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 강 의원은 서울 마포경찰서 유치장에 구금됐는데 구속 나흘만의 첫 조사다. 강 의원은 지난 2022년 지방선거 국면에서 김 전 서울시의원에게 공천을 대가로 1억원을 수수한 혐의를 받는데 ‘돈인지 몰랐고 즉시 반환했다’고 주장한다.

반면 김 전 시의원은 ‘강 의원 측에서 먼저 공천 헌금을 제안했다’고 주장한다. 강 의원의 주장과 전면 대치되는 내용이다. 김 전 시의원은 강 의원 조사에 앞서 지난 5일 13시간에 걸쳐 고강도 조사를 받았다.

경찰은 검찰 송치 전 진술이 엇갈리는 대목에 대해 강 의원과 김 전 시의원의 대질 조사를 검토하고 있는데, 그에 앞서 두 사람을 상대로 각각 조사를 벌인 것으로 보인다. 다만 대질 조사는 당사자의 동의가 필요한 만큼 실제 진행 여부는 미지수다.

경찰은 강 의원의 구속영장에 “김 전 시의원이 서울시의원 후보자로 단수 공천된 사정으로 보아, (강 의원이) 민주당의 정당 사무인 서울시의원 후보자 공천 과정에 대한 부정한 청탁을 대가로 현금 1억원을 수수한 것으로 보기에 충분하다”고 했다.

금주 내 강 의원과 김 전 시의원의 검찰 송치 시한을 앞둔 경찰은 김병기 의원에 대한 세 번째 소환 조사도 조율 중이다. 13가지 의혹으로 경찰 조사 중인 김 의원은 강 의원이 김 전 시의원으로부터 1억원을 받은 정황을 알고도 묵인했다는 의혹도 받는다. 1억원 공천 헌금 의혹은 지난해 12월 강 의원이 김 의원에게 이를 상의하는 녹취가 공개되며 처음으로 불거졌다. 이 대화가 오간 당시 김 의원은 민주당 공천관리위원회 간사였다.