데이미언 무니 피델리티 아태 회장, 김성환 한투 사장과 협력 방안 논의

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 글로벌 자산운용사 피델리티 인터내셔널(Fidelity International, 이하 피델리티)과 만나 양사 간 협력 강화를 위한 논의를 진행했다고 5일 밝혔다.

이날 데이미언 무니(Damien Mooney) 피델리티 아시아 태평양 회장은 여의도 한국투자증권 본사를 방문해 김성환 사장과 파트너십 강화 방안을 논의했다. 지난해 말 기준 85조원이 넘는 개인 고객 금융상품 잔고를 보유한 한국투자증권의 리테일 채널과 연계해 국내 투자자들에게 보다 다양한 금융 상품을 선보이는 것이 목적이다.

양사는 그동안 긴밀한 협력을 통해 국내 시장에 다양한 상품을 공급해 왔다. ‘아시아 하이일드 채권형 펀드’를 약 4500억원 규모로 판매하는 등 한국투자증권을 통한 피델리티 주요 상품의 판매 잔고는 9600억원을 상회한다. 이번 논의를 기점으로 제휴 관계를 더욱 공고히 하며 시장 트렌드에 맞춘 신규 상품 출시를 가속화할 계획이다.

피델리티는 세계 3대 운용사 중 하나인 피델리티 인베스트먼츠(Fidelity Investments)의 글로벌 조직에서 출발해 1980년 독립했다. 현재 전 세계 연기금, 중앙은행, 국부펀드 및 개인 투자자 등 폭넓은 고객들에게 투자 솔루션을 제공하고 있으며, 지난해 말 기준 운용 자산(AUM)은 약 1000조원에 달한다.

김성환 한국투자증권 사장은 “한국 증시를 향한 글로벌 투자자들의 관심이 그 어느 때보다 뜨거운 시기”라며 “앞으로도 글로벌 유수 운용사들과 다방면 협업하며 한국 자본시장의 높아진 위상을 알리는 동시에 국내 개인 투자자들에게도 글로벌 자산배분이 가능한 차별화된 상품을 확대 공급하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.