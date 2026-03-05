‘에피소드 컨비니’ 네 번째 지점 홍익대·상수역·광흥창역 도보권

[헤럴드경제=신혜원 기자] SK디앤디(SK D&D)가 주거 브랜드 에피소드 컨비니(episode CONVENI)의 네 번째 지점인 ‘에피소드 컨비니 홍대’를 신규 오픈했다고 5일 밝혔다.

에피소드 컨비니는 도심 속 노후 건물을 리노베이션해 새로운 주거 가치를 부여하는 SK디앤디의 실용 중심형 주거 브랜드로, SK디앤디의 부동산 운영 전문 자회사인 디앤디프라퍼티솔루션(DDPS)이 운영을 맡고 있다.

가산, 신당, 선정릉에 이어 네 번째로 선보이는 ‘에피소드 컨비니 홍대’는 대학가 생활권의 문화적 인프라와 안정적인 주거 환경을 동시에 누릴 수 있는 입지가 장점이다. 홍익대학교 후문에서 도보 5분, 상수역·광흥창역 도보 5분이며, 한강으로도 도보 10분 거리에 위치한다. 홍대 상권과 인접해 문화·상업 인프라를 누릴 수 있으면서도, 비교적 조용한 주거 환경을 갖춘 입지다.

규모는 지상 1층부터 6층까지 총 55가구이며, 전 가구가 13~17㎡(전용면적) 크기의 복층형 구조로 되어 있다. 크기 및 구조에 따라 ‘베이직’과 ‘스탠다드’의 2가지 타입으로 돼 있어, 생활 방식 및 취향에 따라 선택할 수 있다.

에피소드 컨비니는 입주자가 즉시 입주할 수 있도록 기본적인 가전∙가구를 갖춘 것이 특징이다. 냉장고, 세탁기, 에어컨, 전자레인지 등 생활 필수 가전은 물론, 소파, 책상, 매트리스 등 가구가 구비되어 있다. 전용 공간 외에, 라운지와 루프탑 등 휴식과 교류가 가능한 공용 공간 또한 마련돼 있다.

입주 및 생활비 관리도 편리하다. 신규 오픈한 에피소드 컨비니 홍대를 포함한 전 에피소드 컨비니는 주거 탐색 솔루션 베러리빙(betterliving) 사이트를 통해 알아보고 쉽게 계약할 수 있다. 운영사 DDPS가 자체 구축한 베러리빙은 다양한 형태의 주거 상품을 지역, 라이프스타일 등 원하는 조건에 맞춰 쉽게 탐색하고, 계약할 수 있는 주거 탐색 솔루션이다. 전자계약은 물론 임대료도 카드 결제가 가능해 임차인의 편의성을 크게 높였다.

김도현 SK디앤디 대표는 “오픈 전 사전 계약 기간에 70% 이상의 계약률을 보이는 등 반응이 좋다”며 “앞으로도 도심 내 유휴 자산을 재해석해 실용성과 편의성을 강화한 주거 선택지를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 SK디앤디는 DDPS를 통해 주거 공간을 운영 중이며, 에피소드를 포함해 총 7000여 가구의 임대주택을 운영하고 있다.