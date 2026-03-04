경찰, 새학기 등굣길 음주단속 벌여 ‘숙취 운전’ 집중 단속…1시간에 4건

[헤럴드경제=정주원 기자] “실례하겠습니다. 음주 측정 진행하겠습니다. 안 부셔도 됩니다.”

4일 오전 8시께 서울 노원구 월계동 신계초등학교 정문 앞에는 형광 조끼를 입은 경찰관들이 출근길 차량을 향해 손을 들어 세웠다. 일반 승용차와 공항·시내버스, 택시, 화물트럭 등 약 100여대가 차례로 속도를 줄이며 단속 지점을 통과했다. 어린이 보호구역(스쿨존) 앞에서 진행된 아침 음주단속 현장이었다.

개학 직후 첫 등굣길을 맞은 학교 앞은 분주했다. 등교하는 초등학생들과 차량이 뒤섞이며 50ｍ쯤 짧은 정체 구간이 형성됐다. 경찰이 음주 측정 장비를 가까이 대자 일부 운전자는 자연스럽게 입을 모아 바람을 불 준비를 했다. 그러나 경찰은 “안 부셔도 된다. 차 안 공기만 측정한다”며 장비를 들고 운전석 주변 공기를 가볍게 측정했다.

코로나19 이후 경찰이 도입한 비접촉식 음주 측정기였다. 차량 내부 공기를 측정해 알코올 여부를 확인하는 방식이다. 경찰은 기존처럼 입으로 숨을 내뱉어 측정하는 장비와 함께 사용하고 있다. 노원서 관계자는 “코로나 이후 감염 예방을 위해 차량 내부 공기를 측정하는 장비가 도입됐다”며 “감지가 되면 기존 방식으로 다시 측정해 한 번 더 확인한다”고 설명했다.

운전자 대부분은 여전히 ‘부는 방식’에 익숙한 모습이었다. 경찰이 다가가기 전부터 창문을 내리고 입으로 바람 불 준비를 하는 모습이 계속 보였다. 경찰은 “요즘 장비는 운전자가 따로 불지 않아도 된다”고 안내하며 차량 내부 공기를 측정했다.

“아침 단속 핵심은 숙취운전…새 학기 스쿨존 집중 단속”

아침 시간대 단속의 핵심은 ‘숙취운전’이다. 이승원 노원서 경비교통과 경장은 “전날 과음해 출근 시간까지 음주 여파가 남은 숙취 운전자들이 아침 단속에서 적발되는 경우가 많다”고 말했다. 그는 “사람마다 알코올 해독 능력이 달라 몇 시간을 잤다고 해서 모두 안전한 것은 아니다”며 “어떤 사람은 면허정지 수치가 나오기도 한다”고 설명했다.

단속 장소가 학교 앞에 마련된 것도 같은 이유다. 현장 경찰 관계자는 “3월은 개학 시즌이라 등굣길 학생 보호와 함께 운전자들에게 경각심을 주기 위해 학교 앞에서 단속을 진행하고 있다”고 말했다.

30여 분이 지나자 차량 행렬이 길어졌다. 오전 8시30분 무렵에는 학교 앞 도로 정체 구간이 더 길어졌다. 일부 운전자는 단속 경관들에게 “고생 많다”고 인사를 건넸지만 불편함을 드러내는 이도 있었다. 한 어린이 셔틀버스 운전자는 “학교 앞에서 음주 측정은 좀 하지 맙시다”고 퉁명스럽게 말하고 지나갔다.

경찰은 최대한 짧은 시간에 측정을 마치며 차량을 돌려보냈다. 이 경장은 “출근길이라 시민들이 바쁘고 신경이 날카로운 상태라 불편해하는 분들도 많다”며 “그래도 숙취운전에 대한 경각심을 일깨우기 위해 최대한 친절하게 협조를 구하고 있다”고 말했다.

이날 신계초 앞 단속에서는 음주 운전으로 적발된 운전자는 없었다. 헬멧을 쓰지 않고 동승자를 태운 오토바이가 적발돼 과태료 처분을 받았다. 이 시민은 “근처 버스정류장까지 짧은 거리를 이동하는 거라 착용하지 않았다”고 설명했다. 경찰은 “운전자보다 뒤에 탄 동승자가 사고 시 더 위험하다”며 “동승자 안전모 미착용은 과태료 2만원”이라고 안내했다.

서울 스쿨존 동시 단속…음주 운전 4건 적발

서울 전역 네곳(수서·송파·양천·노원서)에서는 이날 같은 시간대 스쿨존 음주단속이 동시에 진행됐다. 서울경찰청 교통안전과에 따르면 이날 오전 8~9시까지 1시간 사이 총 97건의 단속·계도가 이뤄졌다.

음주 운전은 4건이었다. 수서경찰서 관할 영희초교 앞에서는 화물차 운전자가 혈중알코올농도 0.084%로 면허취소 수치가 나왔고, 승용차 운전자 1명은 면허정지(0.035%) 수치가 확인됐다. 송파경찰서 관할 신가초 앞에서도 승용차 운전자 2명이 각각 혈중알코올농도 0.035%, 0.034%로 면허정지 처분 대상이 됐다.

이 밖에도 신호위반 등 주요 교통법규 위반 단속이 22건 이뤄졌고 신호위반·보행자 보호 의무 위반 등 총 71건에 대해선 계도했다.

신계초 일대서 단속을 마친 노원서 경찰 관계자는 “오늘은 이곳에서는 음주 감지된 운전자가 없어 다행”이라면서도 “숙취운전은 본인이 멀쩡하다고 생각해도 실제로는 음주 상태와 비슷해 집중력이 떨어질 수 있다”고 말했다.

또한 “음주 운전 단속 현장에서도 차량에 치이거나 도주 차량을 추격하는 과정에서 경찰관이 다칠 위험이 있다. 무엇보다 운전자들의 경각심이 중요하다”며 “스쿨존에서 오전 시간대 음주단속을 계속 진행할 예정”이라고 강조했다.