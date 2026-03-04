[헤럴드경제=이원율 기자]미국·이스라엘 공격에 맞서 무력 보복을 이어가는 이란이 전선을 넓혀 장기전에 나설 것이라는 전망이 나왔다. 이란의 최우선 목표가 정권의 생존이라는 가정하에서다.

3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 이란이 미국의 전쟁 비용을 높이는 방식으로 생존을 도모하려고 할 것이라는 전문가들의 예측을 보도했다.

비용은 미군 사상자 수, 에너지 가격, 인플레이션 등이다. 이란은 이런 측면에서 압박을 줘 도널드 트럼프 미국 대통령이 승리를 선언하고 철수할 수 있도록 유도하는 전략을 펼칠 수 있다는 것이다.

이란은 이를 위해 미국과 이스라엘의 화력에 맞서 전장을 자국 영토 밖으로 넓히려고 한다는 전문가들의 분석도 나왔다. 인근 국가의 석유·가스 인프라를 파괴하고, 호르무즈 해협을 봉쇄해 항공 교통을 차단하는 방식도 거론된다. 이를 통해 페르시아만 경제를 교란, 글로벌 에너지 가격을 높여 인플레이션을 유발한다는 노림수라는 이야기다.

이는 이른바 비대칭적 인내 전략이라고 할 수 있다. 미국과 이스라엘, 걸프 지역의 방공망이 한계에 이를 때까지 초기 손실을 감수하며 버티는 방식이다.

이 전략의 배경에는 트럼프 대통령이 중간선거 부담과 핵심 지지층 진영의 반발에 가로막혀 미군 사상자가 더 늘고 물가가 더 오르기 전 전쟁을 축소할 것이라는 계산이 깔렸다.

싱크탱크 국제위기그룹(ICG)의 이란 담당 선임 분석가 알리 바에즈는 “이란은 자국이 감당할 비용과 이웃 국가들과의 관계 악화에도 상관없이 고통을 최대한 확산하려 한다”며 “이를 통해 전쟁에 대한 충분한 반발을 일으켜 트럼프 대통령이 물러나도록 압박하려는 것”이라고 했다. 그러면서 “이란에 있어서는 비록 피로 얻은 승리라고 해도 생존 자체가 승리”라고 했다.

다만 이란의 전략에는 위험이 분명 있다고 전문가들은 설명한다.

미국의 전쟁 지속 의지, 이란 내부 소수민족의 봉기에 따른 내부 분열 등이 위험 요인이다. 이란이 걸프국가 등 중동 곳곳을 공격해 이들 국가의 반발을 부르고, 이런 가운데 미국의 이란 공격을 지지하지 않던 영국, 프랑스, 독일 등도 중동에서의 이익을 지키기 위해 개입할 가능성도 커지고 있다.

이란은 사망한 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 후계자로 차남 모즈타바 하메네이를 선출하는 방안을 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다.

다만, 일각에서는 후계자로 공식 발표되면 미국과 이스라엘의 표적이 될 수 있다는 점을 우려하는 것으로 전해진다.

올해 56세인 모즈타바는 아버지의 후광을 등에 업은 막후 실세 인사로 통한다. 특히 이란 혁명수비대(IRGC)와 정보기관 내 영향력이 막강한 것으로 전해지고 있다. 그는 오랫동안 후계자 후보로 거론됐었다.

최종 후계자 후보로 언급되는 또 다른 인물군도 있다.

헌법수호위원회 위원 아야톨라 알리레자 아라피, 이슬람 혁명의 국부 아야톨라 루홀라 호메네이의 손자인 세예드 하산 호메이니 등이다. 두 사람은 온건파로 분류된다.