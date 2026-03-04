한국보건사회연구원 ‘2025년 사회통합 실태진단’ 보고서 삶의 만족도와 신뢰 수준, 2014년 조사 이래 최고치 계층 이동 사다리 약화, 실제 참여율 감소가 과제

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민이 느끼는 사회통합과 행복의 지표가 조사를 시작한 이래 가장 높은 수준을 기록한 것으로 나타났다.

4일 한국보건사회연구원의 ‘2025년 사회통합 실태진단’ 보고서에 따르면 국민 삶의 만족도와 사회적 신뢰는 지난 10여 년 중 가장 긍정적인 변화를 보였다.

국민이 느끼는 주관적 웰빙 지표의 상승이 가장 먼저 눈에 띈다. 2025년 조사에서 삶의 만족도는 10점 만점에 6.63점을 기록해 조사가 시작된 2014년의 6.05점보다 높아졌다.

행복 점수 역시 7.01점으로 나타나 처음으로 7점대에 진입했다. 이는 2021년 팬데믹 시기보다도 높은 수치로, 정치적 위기 대응 과정에서 공동체에 대한 시민들의 긍정적인 평가가 반영된 결과로 풀이된다.

사회적 신뢰 역시 역대 최고 수준인 5.70점을 기록했다.

우리 사회를 어느 정도 믿을 수 있느냐는 질문에 대한 답변이 2014년 4.59점이었던 것과 비교하면 크게 개선된 수치이다.

국가에 대한 자부심 또한 4점 만점에 3.03점으로 처음 3점대를 넘어섰다.

기관별 신뢰도를 살펴보면 대기업과 금융기관, 교육계와 의료계에 대한 신뢰도가 70% 이상으로 높게 나타났지만, 검찰과 입법부에 대한 신뢰도는 30%대에 머물러 대조를 이뤘다.

보고서는 또 삶의 만족도가 높고 미래를 낙관하는 사람일수록 자원봉사나 기부 그리고 투표에 참여할 가능성이 크다는 점을 실증적으로 증명했다.

긍정적인 정서가 타인에 대한 포용력을 높이고 이것이 다시 공동체 활동으로 연결되는 선순환 구조를 만들고 있는 것으로 나타났다.

이는 사회통합을 위해 단순히 경제적 조건을 개선하는 것을 넘어 국민의 전반적인 삶의 질을 높여 미래를 낙관할 수 있게 만드는 정책적 노력이 필요하다는 점을 시사한다.

반면 사회 이동성에 대한 인식은 2021년 이후 계속 하락해 2025년에는 2.57점으로 2015년 이래 가장 낮은 수치를 기록했다.

또 자원봉사와 기부 참여율도 2014년 이후 지속해서 감소하고 있어 실제 행동으로 이어지는 사회 참여는 오히려 위축됐다. 특히 임시직과 일용직 노동자들은 상용직에 비해 실직에 대한 걱정이 두 배가량 많았고 재정 상황에 대한 불만족도 컸다.

사회 갈등 영역에서는 여전히 진보와 보수 간의 갈등이 가장 심각한 것으로 조사됐다.

그러나 정치 성향이 다른 사람과 식사하거나 교류할 수 있다는 포용성은 2023년 조사 결과보다 개선된 양상을 보였다.

세간의 우려와 달리 청년층이 급격히 보수화됐다거나 정치적 양극화가 극단적으로 심화했다는 근거는 충분하지 않은 것으로 분석됐다.

보고서는 “한국 사회가 물질적인 풍요를 넘어 삶의 가치를 만드는 요소들에 더 큰 관심을 기울여야 한다”고 조언했다.

이어 “우리 국민의 행복 수준은 유럽의 주요 국가들과 비교하면 여전히 낮은 편에 속한다”며 “국민이 일상에서 체감할 수 있는 안전망을 강화하고 계층 이동의 사다리를 복원해 미래에 대한 희망을 심어주는 것이 사회통합을 위한 핵심 과제가 될 것”이라고 강조했다.