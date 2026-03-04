후지 시바자쿠라 축제 연계…도쿄 관광·시부야 자유 일정 포함 일본 여행 수요 증가…후지산 조망 명소 중심 상품 구성

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원투어 여행이지는 일본 도쿄 근교에서 후지산 절경을 감상할 수 있는 봄 시즌 패키지 상품을 선보였다고 4일 밝혔다.

여행이지가 3~4월 예약 데이터를 분석한 결과 일본 여행이 전체 예약의 16.7%를 차지하며 가장 높은 선호도를 기록했다. 이에 여행이지는 ‘후지산을 가장 예쁘게 만나는 방법’을 콘셉트로 도쿄 도심 관광과 근교 자연 절경을 함께 경험할 수 있는 상품을 기획했다.

대표 상품인 ‘특별기획 도쿄 4일’은 가와구치코에서 열리는 후지 시바자쿠라 축제와 연계해 운영된다. 축제장에서는 분홍빛 꽃잔디와 후지산이 어우러진 장관을 감상할 수 있으며 다양한 포토 스팟에서 사진 촬영도 가능하다.

또 후지산 기슭에 위치한 야마나카 호수에서 유람선을 타고 후지산을 조망하는 일정도 포함됐다. 야마나카 호수는 후지산 주변 호수 가운데 가장 큰 규모로, 후지산 경관을 감상하기 좋은 장소로 알려져 있다.

도쿄 도심 관광 일정도 함께 구성됐다. 일본을 대표하는 사찰 센소지와 전통 상점가 나카미세도리를 둘러보고, 시부야 스크램블 교차로에서는 자유 일정이 제공돼 여행객이 취향에 맞게 시간을 활용할 수 있다.

여행이지는 후지산 조망 명소를 다양하게 반영한 ‘도쿄 3·4일’ 패키지도 함께 선보였다. 이 상품은 후지산 인생 사진 명소로 꼽히는 아라쿠라야마 센겐 공원과 SNS에서 주목받고 있는 시모요시다 혼초 거리, 가와구치코 호수와 함께 후지산 풍경을 감상할 수 있는 오오이시 공원 등을 방문하는 일정으로 구성됐다.

각기 다른 장소에서 다양한 구도로 후지산 절경을 감상할 수 있도록 한 점이 차별화 포인트다.

도쿄에서는 높이 202m, 45층 규모의 도쿄 신도청 전망대에 올라 도심 전경을 감상할 수 있다. 도쿄 스카이트리와 연결된 상업시설 도쿄 소라마치에서는 쇼핑과 미식을 즐길 수 있는 일정도 마련됐다.

교원투어 관계자는 “봄 시즌을 맞아 일본 여행 수요가 빠르게 증가하고 있다”며 “후지산 조망 명소를 엄선해 후지산 절경을 다채롭게 감상할 수 있도록 상품을 구성했다”고 말했다.

이어 “앞으로도 일본 주요 도시와 근교 지역을 연계한 차별화된 여행 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.