3월 3일부터 13일까지 신청자 모집…19세 이상 영등포구민 누구나 가능 취업·자격취득과 취미·교양으로 분야별 모집 ‘지역상품권 chak’ 앱 또는 동 주민센터 방문 신청…4월 1일 선정자 발표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 구민의 평생학습 기회를 확대하고 역량 개발을 지원하기 위해 ‘평생교육바우처’ 사업을 운영한다.

구는 구민 3200명에게 1인당 연 20만 원의 평생교육 학습비를 지원한다. 올해부터는 지원 분야를 취업·자격취득 분야와 취미·교양 분야로 나누어 모집함으로써, 구민의 학습 목적과 수요에 반영한 맞춤형 지원을 강화한다.

취업·자격취득 분야는 ▲직업훈련 ▲자격증 ▲직무교육(회계,세무,금융 등) ▲복지 ▲조리 ▲바리스타 등 취·창업과 직무 역량 강화를 위한 교육과정에 사용할 수 있다. 취미·교양 분야는 문화, 예술, 인문 등 다양한 일반 교양 강좌에 활용 가능하다. 바우처는 구에 등록된 100여 개 평생교육기관에서 온·오프라인으로 자유롭게 사용할 수 있다. 분야별 중복 신청은 불가하며, 신청한 분야에 해당하는 교육기관에서만 바우처를 사용할 수 있다.

신청 기간은 3월 3일부터 13일까지이며, 신청일 기준 19세 이상 영등포구민이라면 누구나 신청할 수 있다. 신청은 ‘지역상품권 chak’ 애플리케이션을 통한 온라인 접수 또는 가까운 동 주민센터나 YDP미래평생학습관 방문을 통해 할 수 있다.

본인 확인을 위해 신청자 본인이 직접 주민등록초본을 제출해야 하며, 우선 지원대상자의 경우 관련 증빙서류를 함께 제출해야 한다.

우선 지원 대상자는 국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등이며, 서울시 평생교육이용권 등 유사 사업 수혜자는 중복 지원이 제한된다.

구는 ‘참관인 운영 제도’를 통해 희망 구민이 추첨 과정을 직접 확인할 수 있도록 할 계획이다. 최종 선정자는 4월 1일에 개별 안내하며, 선정된 구민은 4월 30일까지 바우처 카드 발급 신청을 완료해야 한다. 카드는 ‘지역상품권 chak’ 앱 또는 우리은행 영등포구청지점 방문을 통해 발급받을 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “배움에 대한 도전이 취업 경쟁력으로 이어질 수 있도록 전문 자격 취득과 직무 교육을 강화하겠다”며 “더 많은 구민이 평생학습을 접할 수 있도록 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.