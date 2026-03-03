[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 치매 예방과 정서적 안정, 신체 건강 증진을 위해 산림치유 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 프로그램은 철마면에 위치한 부산 치유의 숲과 관내 복지관과 연계해 이달부터 진행된다. 치매 인지 선별검사 결과 정상군으로 판정된 군민 10여 명을 한 그룹으로 구성해 상·하반기(3월~5월, 9월~11월) 각 8회씩 총 16회로 운영할 예정이다.

올해로 4년째를 맞은 이 사업은 참여자들이 매년 재참여를 희망할 만큼 높은 호응을 얻고 있다. 프로그램은 전문 산림치유 지도사의 안내에 따라 ▷숲길 걷기 및 명상 ▷숲 해설 ▷건강 차 테라피 ▷천연 아로마 오일 방향제 만들기 등 다양한 자연 치유 활동으로 구성됐다.

한편, 기장군치매안심센터는 치매를 조기에 발견하고 군민의 건강한 노후를 지원하기 위해 무료 치매 선별검진을 연중 운영하고 있다. 치매 진단을 받지 않은 만 60세 이상 기장군민이라면 누구나 검사 받을 수 있다. 검사방법 등 자세한 문의는 기장군치매안심센터(☎051-709-2948)로 하면 된다.