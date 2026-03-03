베스트셀링 모델 기아 ‘쏘렌토’ 국내 9만6000대·해외 50만7000대 판매

[헤럴드경제=권제인 기자] 올해 2월 국내 완성차 5개 사의 판매 실적이 설 연휴 여파로 전년 동기 대비 5%가량 하락했다.

3일 현대차와 기아, 한국GM, 르노코리아, KG모빌리티(KGM)의 실적을 취합한 결과에 따르면 지난 2월 이들 업체는 국내 9만5702대, 해외 50만6987대 등 모두 60만2689대를 판매했다. 작년 동기 대비 4.6% 줄어든 수치다.

5개사 판매실적은 설 연휴에 따른 영업 일수 감소로 다시 줄었다. 합산 판매실적은 지난해 10∼12월 연속 감소하다 올해 1월 반등에 성공한 바 있다.

내수 판매는 작년 동월 대비 14.8% 감소했다. 신형 픽업 무쏘 신차 효과를 누리고 있는 KGM(38.3%)을 제외하곤 현대차(-17.8%), 기아(-8.6%), 한국GM(-37.4%), 르노코리아(-59.0%) 모두 실적이 하락했다.

해외 판매는 2.3% 줄었다. 르노코리아(55.4%)를 제외하곤 4개 업체 모두 전년 대비 판매가 감소했다.

업체별로 보면 현대차는 지난 2월 국내외 시장에서 지난해 동월 대비 5.1% 줄어든 30만6528대를 판매했다. 기아는 2.8% 감소한 24만7401대를 기록했다. 한국GM은 7.6% 줄어든 3만6630대를, KGM은 2.6% 감소한 8237대를 팔았다. 르노코리아는 판매량이 3893대로 36.2% 급감했다.

지난 2월 국내 시장에서 가장 많이 팔린 차는 기아 쏘렌토(7693대)였다. 이 모델은 지난 2024∼2025년 2년 연속 연간 베스트셀링 모델에 오른 뒤 인기를 지속하고 있다.

쏘렌토에 뒤이은 인기 모델은 현대차 포터(4634대), 현대차 쏘나타(4436대), 기아 PV5(3967대), 현대차 그랜저(3933대) 등의 순이었다.