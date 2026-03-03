[헤럴드경제=김광우 기자] “이제 ‘밥’도 편하게 못 먹겠다”

오랜 기간 한국인의 주식으로 자리 잡은 ‘쌀’. 하지만 이 또한 과거의 얘기가 될 가능성이 커지고 있다.

원인은 ‘쌀’ 재배를 힘들게 만드는 기후변화. 특히 빠른 속도로 기온이 오르며, 전반적인 쌀 생산량 감소가 예상되고 있다.

이 경우, 부담 없이 주문하던 공깃밥. 대부분 식당에서 ‘1000원’으로 고정된 가격 또한 상승할 수 있을 것으로 보인다.

그야말로 한국인의 ‘밥심’을 위협하는 식량 위기. 일각에서는 새로운 작물이 우리의 주식으로 역할 할 수 있다는 분석도 나온다.

국제 학술지 네이처 푸드(Nature Food)에 실린 핀란드 알토대학 연구팀에 따르면 세계 식량의 3분의 2 이상을 차지하는 쌀과 옥수수, 밀, 감자 등 주요 작물의 농경지 면적은 크게 감소할 것으로 분석됐다.

평균 기온이 3도 상승할 경우, 크게는 70~80%가량 작물 생산량이 줄어들 수 있다는 게 연구팀의 분석이다. 그중에서도 크게 위협받고 있는 게 쌀. 쌀은 전 세계 인구 절반가량인 35억명이 주요 작물로 섭취하고 있어, 생산 감소의 악영향이 클 것으로 보인다.

실제 기온이 1.5도 상승할 경우 쌀 수확량은 5.5% 이상 줄어들 것으로 예상됐다. 2050년까지 수확량이 11% 감소할 것이라는 전망도 나온다.

가을에 수확하는 벼는 보통 여름철에 꽃이 핀다. 그런데 이 시기에 폭염이 지속될 경우 꽃가루가 제대로 형성되지 않고, 낟알이 차지 않을 가능성이 커진다. 너무 더운 날씨에, 알곡을 제대로 맺지 못하는 현상이 벌어지는 것.

고온으로 인한 가뭄도 문제다. 벼는 물을 많이 필요로 하는 작물이다. 그러나 여름철 기후변화로 인해 전반적인 강수량이 줄거나, 비가 일부 지역에 국한해 내리는 현상이 나타나고 있다. 이 경우 논에 물을 충분히 공급하지 못해, 수확량이 줄어들 위험이 크다.

우리나라 또한 예외가 아니다. 한국농촌경제연구원 연구에 따르면 산업화 이전 대비 기온이 2도 상승할 경우 벼 수확량은 이전 대비 4.5% 감소할 것으로 분석됐다. 아울러 3도 상승 시 8.2%, 5도 상승 시 14.9%가 감소할 전망이다.

한국인의 쌀 소비량은 점차 감소하는 추세. 하지만 주요 작물로의 역할은 여전하다. 지난 2022년 기준 한국인의 쌀 소비량은 연간 56kg 수준. 곡물 중 압도적으로 높은 비중을 차지하고 있다. 기후변화로 인한 생산 감소와 무관하지 않다는 얘기다.

이처럼 변화하는 기후 조건에 적응해, 주요 작물이 바뀔 수도 있다는 전망이 나온다. 대표적으로 언급되는 게 ‘고구마’. 고구마는 쌀에 비해 물 이용 효율이 높고, 고온에 대한 적응성이 상대적으로 높은 작물이다. 되레 기후변화가 진행될수록 재배 적합지가 늘어날 수 있다는 연구도 나온다.

한경덕 청주교육대 교수, 김보환 고려대 식물생명공학과 교수 연구팀은 최근 아열대농업생명과학지에 실린 논문 ‘기후 변화 위기와 식량 안보를 위한 고구마의 중요성’에서 고구마를 ‘기후변화 대응형 전략 작물’로 평가했다.

특히 고구마는 가뭄 저항성이 탁월한 작물. 뿌리가 자리 잡은 이후에는 건조 환경에서도 비교적 안정적인 생산이 가능하다는 게 연구팀의 분석이다. 물 의존도가 높은 벼 등 다른 주요 작물에 비해 기후변화에 대한 적응력이 높은 셈.

재배 가능 면적 또한 늘어날 것으로 보인다. 연구팀은 기후변화 시나리오를 적용했을 때, 향후 2030~2070년 사이 최대 23~32%까지 재배 적합지가 확대될 수 있다고 전망했다. 이는 벼(13~17%), 감자(9~11%)보다 증가 폭이 큰 수준이다.

영양학적 가치도 강점으로 꼽힌다. 고구마는 전분뿐 아니라 식이섬유, 단백질, 비타민, 미네랄을 동시에 공급하는 작물이다. 생산성과 산업적 활용성도 주목된다. 고구마는 단위 면적당 전분 생산량이 옥수수보다 높다. 수확 후 가공을 통해 다양한 식량 자원으로 확장될 가능성이 크다.

다만 한계도 있다. 고구마는 육배체 유전체를 가진 작물로 유전 구조가 복잡해 전통적인 육종이 어렵다. 또한 바이러스와 바구미류 해충 피해가 크고, 기후변화로 병해충 확산 가능성도 제기된다.

이에 연구팀은 고구마 품종을 더 빠르고 정확하게 개량하기 위한 기술 개발이 필요하다고 강조했다. 연구팀은 “고구마는 높은 영양가와 환경 적응성을 동시에 갖춘 작물”이라며 “지속적인 연구와 기술 발전을 통해 기후위기 시대 식량안보를 강화하는 전략 작물로 육성할 필요가 있다”고 밝혔다.