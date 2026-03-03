[헤럴드경제=서영상(마닐라) 기자] 이재명 대통령은 3일(현지시간) 이번 국빈방문의 두번째 목적지인 필리핀 마닐라에 도착했다.

이 대통령을 태운 공군1호기는 이날 오후 2시경 필리핀 빌라모어 군공항에 착륙했다.

이 대통령은 방문 첫 일정으로 필리핀의 대표적 독립운동가인 호세 리잘 기념비를 찾아 헌화한 뒤 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담에 나선다.

이 대통령은 환영식에 이어 마르코스 대통령과 소인수 회담 및 확대 정상회담, 문건 교환식, 공동언론발표 및 국빈 만찬으로 이어지는 일정을 소화한다.

또 다음날인 4일에는 마닐라 영웅묘지 내에 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화하고, 생존해 계신 필리핀 참전용사와 후손들을 만날 예정이다.

이어 이 대통령은 직접 한국과 필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인들을 격려하는 일정을 진행한다.

필리핀 국빈 방문의 마지막 일정으로 필리핀 동포분들과 오찬 간담회를 가진다.

위성락 국가안보실장은 “이 대통령은 올해 필리핀을 방문하는 첫 번째 국빈으로 이번 방문은 수교 77주년을 맞는 뜻깊은 날, 3월 3일에 성사된 만큼 양국에 각별한 의미를 가진다”면서 “이번 방문을 통해 양국은 통상, 인프라, 방산 등 분야에서 그간 이루어져 온 협력을 심화하고 원전, 조선, 핵심광물 등 미래 유망 분야로 협력을 확대할 수 있을 것으로 기대된다”고 했다.