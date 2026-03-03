양국 정상 임석하에 ‘SMR 협력’ 등 MOU 5건 체결

[헤럴드경제=서영상(싱가포르)·윤호 기자] 한국과 싱가포르가 이재명 대통령의 싱가포르 국빈방문을 계기로 통상·원전 분야 협력을 강화하기로 했다.

앞서 싱가포르를 찾은 이재명 대통령은 2일(현지시간) 로렌스 웡 싱가포르 총리와 정상회담을 갖고 이번 방문을 계기로 발효 20주년을 맞는 양국 자유무역협정(FTA)을 개선하기로 뜻을 모았다.

이 대통령은 이날 웡 총리와 정상회담 후 공동언론발표를 통해 “역내 자유무역질서를 선도해 온 양국은 경제적 연대와 경제안보 협력, 전략적 투자 협력을 한층 강화하기로 했다”면서 “이를 위해 한-싱가포르 FTA 개선 협상을 개시하기로 합의하고, 조금 전 ‘공동 선언문’을 체결했다”고 밝혔다.

싱가포르는 한국의 아세안 첫 FTA 체결국으로 양국 간 FTA는 지난 2006년 발효돼 올해로 20주년을 맞았다.

양국은 FTA 개선 협상을 통해 공급망과 그린 경제 등 분야에 모듈형 신통상 협정을 적용, 기존 규범을 현대화할 계획이다.

양국은 또 공급망 분야에서 바이오·제약 분야를 중심으로 협력 방안을 구체화해 공급망 협력 강화 모델을 수립하기로 했다. 무역 원활화 분야에서는 신속한 통관을 위해 관련 절차 개선을 추진한다.

아울러 양국 간 항공 유지·보수·운영(MRO) 협력을 강화하기로 해 한국의 항공 MRO 분야 경쟁력이 확보될 것으로 기대된다.

미래 전원으로 꼽히는 소형모듈원자로(SMR) 분야 협력도 강화한다. 한국수력원자력(한수원)과 싱가포르 에너지시장청(EMA)은 양국 정상이 참석한 가운데 ‘SMR 협력 MOU’를 교환했다. 이번 MOU는 한국 원전 기업이 싱가포르 정부 기관과 맺은 최초의 원전 분야 협력 MOU다.

양국은 과학기술 협력, 공공안전분야 인공지능(AI) 및 디지털 기술 협력, 지식재산 협력, 환경위성 공동활용 등 MOU도 체결했다.

이 대통령은 이어 ‘한-싱가포르 AI 커넥트 서밋’에 참석 양국의 미래 AI 리더들의 다양한 의견을 청취하고, AI 분야 협력 확대를 위한 추진체계인 ‘한·싱 AI 얼라이언스’ 출범을 축하했다.

위성락 국가안보실장은 “양 정상은 초불확실성의 시대 하에서 양국이 신뢰할 수 있는 전략적 파트너가 될 수 있다는 데 공감했다”면서 “인공지능, 원전, 첨단 과학기술 등 미래 유망 분야로 협력의 지평을 확대해 나가기 위한 방안을 심도 있게 논의했다”고 의미를 부여했다.