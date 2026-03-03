오는 31일 정기 주주총회 및 이사회 승인

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스뱅크 임원후보추천위원회(임추위)가 이은미 현 대표를 차기 대표 후보로 단독 추천했다고 3일 밝혔다.

임추위는 지난달 27일 서울 강남구 토스뱅크 본사에서 회의를 열고 이같이 결정했다. 지난 1월 경영승계 절차를 개시한 임추위는 그간 수차례 회의를 통해 후보군을 발굴하고 검증을 진행해 왔다.

이날 최종 회의에서 임추위는 이 대표의 경영 성과와 리더십을 종합적으로 평가해 적임자로 낙점했다. 정윤모 임추위원장은 “이 대표는 임기 동안 성장성·수익성·영속성·건전성이라는 4대 핵심 축을 공고히 하며 토스뱅크의 도약을 이끌었다”며 “미래 비전을 바탕으로 조직의 지속가능한 성장을 견인할 최적의 리더”라고 선임 배경을 설명했다.

특히 임추위는 이 대표 취임 이후 실현된 ‘수익의 질적 성장’에 주목했다. 신용대출 위주였던 여신 포트폴리오를 보증부 대출로 확대해 체질을 개선했고, 상품 라인업을 다변화해 은행의 기초체력을 강화했다는 평가다. 토스뱅크는 BIS 비율 등 주요 지표가 우상향 곡선을 그리며 안정적인 흑자 기조를 이어가고 있다.

금융 플랫폼으로서의 영향력 확대도 주요 성과로 꼽혔다. 월간 활성 이용자 수(MAU)와 계좌 개설 고객 수가 급증하며 토스뱅크의 규모를 안정적으로 키웠다는 것이다. 또한 ▷인터넷은행 최초의 자산관리(WM) 서비스 ‘목돈굴리기’ ▷광주은행과의 상생 모델인 ‘함께대출’ ▷외화통장 기반의 ‘해외송금’ 등 혁신 서비스를 성공적으로 안착시키며 비이자 수익원을 창출한 점도 높게 평가받았다.

아울러 철저한 리스크 관리와 내부통제 강화, 사이버 보안 및 ESG 경영 실천 등 금융사로서의 내실을 다진 점도 이번 추천의 근거가 됐다.

정 위원장은 “현재 추진 중인 AI 전환과 기술 기반 안전망 구축, 글로벌 사업 확장 등은 불확실한 시장 상황 속에서 토스뱅크의 미래 경쟁력을 확고히 할 것”이라며 “고객 자산관리와 외환, 기업금융 등 비즈니스 영역을 폭넓게 확장할 수 있는 전략적 안목이 이 대표의 큰 강점”이라고 덧붙였다.

최종 후보로 추천된 이은미 대표는 오는 31일 정기 주주총회 및 이사회의 승인을 거쳐 차기 대표로 공식 취임할 예정이다.