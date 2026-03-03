영남권 거점기업 육성 지원 업무협약 보증료 우대 등 금융비용 부담 완화

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 하나은행, 부산시, 부산상공회의소와 ‘부산·영남권 거점기업 육성 지원 업무협약’을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약은 영남권 기업의 금융 접근성을 높이고 지역 거점기업 발굴·육성을 통해 지역경제를 활성화하기 위해 마련됐다.

하나은행은 신보에 특별출연금 80억원, 보증료 지원금 20억원 등 총 100억원을 출연하고 신보는 이를 재원으로 총 3260억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다. 지원 대상은 영남권에 있는 중소기업 중 ▷신성장동력산업 영위기업 ▷수출·해외진출기업 ▷지역기반산업 영위기업 등이다.

신보는 특별출연 협약보증을 통해 3년간 보증비율 100%를 적용하고 0.3%포인트의 보증료를 차감 지원한다. 또한 보증료 지원 협약보증으로 2년간 0.6%포인트의 보증료를 지원한다.

부산시는 부산 지역 기업을 대상으로 1500억원 규모의 운전자금에 대해 기업당 8억원 한도로 3년간 연 2.0%포인트의 이자를 지원한다. 부산상공회의소는 회원사와 지역 기업을 대상으로 사업을 안내해 참여를 유도할 예정이다.

신보 관계자는 “중소기업의 경영 안정을 뒷받침하고 영남권 지역 경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 지역 균형발전을 견인하는 정책금융기관으로서 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.