중동 리스크에 금융당국·금융권 촉각 관계기관 함께 시장 상황점검회의 열어 “가짜뉴스 유포 등 불공정 행위 엄단” 5대 금융지주, 즉각 비상대응체계 가동 5억 규모 긴급 자금 등 피해기업 지원

[헤럴드경제=김은희·유혜림 기자] 금융당국이 중동 지역 내 지정학적 불확실성 확대로 영향을 받는 중소·중견기업을 위해 총 13조3000억원 규모의 정책금융을 투입한다.

이억원 금융위원장은 3일 정부서울청사에서 중동상황 관련 관계기관 합동 금융시장 상황점검회의를 열고 “개별 기업별로는 중동지역 수출비중이 높은 취약 중소·중견기업이 존재한다”면서 중동 지역 수출 중소·중견기업 지원 계획을 밝혔다.

구체적으로 한국산업은행(8조원)과 중소기업은행(2조3000억원), 신용보증기금(3조원)이 운영 중인 금융지원 프로그램을 통해 이번 중동 상황에 영향을 받은 중소·중견기업에 자금지원, 금리감면 등을 신속하게 제공하기로 했다. 여기에 피해기업 상담센터도 운영된다.

이날 금융시장 개장에 앞서 경제·금융시장 영향을 점검한 가운데 이 위원장은 특히 “시장 불확실성 확대 시 투자자 불안 심리에 편승한 각종 불공정 거래가 발생할 수 있다”면서 “이는 국내외 투자자의 피해를 야기하고 시장 신뢰성을 해하는 중대한 위법행위인 만큼 자본시장 내 가짜뉴스 유포, 시세조종 등 불공정 행위를 면밀히 점검하고 무관용으로 엄단하겠다”고 단언했다.

금융당국은 신진창 사무처장을 반장으로 재경부, 한은, 금감원 등이 참여하는 비상대응 금융시장반을 가동한 상태다. 이들은 중동 사태에 따른 금융시장 영향 등 관련사항을 상호 간 긴밀히 공유하며 금융시장 상황 등을 24시간 모니터링하고 있다.

금융위는 필요시 100조원+α 규모의 시장안정프로그램 등 금융시장 안정조치를 적극 시행할 방침이다.

한국수출입은행도 중동발 지정학적 리스크 확산에 대응해 40조원 규모의 ‘위기대응 특별 프로그램’을 본격 가동한다. 중소·중견기업에 최대 2.2%포인트의 우대금리를 적용하는 등 올해 7조원, 향후 5년간 총 40조원 규모의 금융을 지원할 계획이다. 중동 의존도가 높은 원유 수입 구조를 점검하고, ‘공급망안정화기금’을 통해 원유 구매 자금 지원을 검토하는 등 수입선 다변화 지원책을 병행한다.

주요 금융지주도 그룹 차원의 비상 대응체계를 가동하며 선제 대응에 돌입했다. KB금융은 양종희 회장을 포함한 주요 경영진이 참여하는 그룹 비상대응체계를 운영하며 환율·금리·유가 등 핵심 지표를 실시간 점검하고 있다. 신한금융도 지난 2일 그룹위기관리협의회를 열어 위기관리 단계를 ‘주의’로 유지하고 주간 단위 점검 체계를 가동했다. 상황 악화 시 최고경영자(CEO) 주재 위기관리위원회를 즉시 가동할 방침이다.

하나금융도 하나은행을 중심으로 시나리오별 대응체계를 수립하고 ‘신속 대응반’을 신설해 모니터링을 강화했다. 우리금융 역시 지난 1일 지주사 중심으로 전 계열사 비상대응체계를 즉각 가동했으며, NH농협금융은 ‘금융시장 비상모니터링·대응체계’를 통해 중동 익스포저(위험노출액)와 연관 산업 영향을 점검하고 있다.

금융지주의 기업 금융지원은 운전자금 중심으로 대체로 5억원 한도에서 이뤄진다.

KB국민·하나·우리·NH농협은행은 기업당 최대 5억원 규모의 긴급 운전자금 및 시설자금을 지원한다. 신한은행은 피해 규모 범위 내 최대 10억원까지 지원하기로 했다. 전체 지원 규모 측면에선 하나금융이 총 12조원 규모의 긴급 금융지원 계획을 제시하며 가장 큰 규모의 지원안을 내놨다. 우리은행은 무역보험공사에 420억원을 출연해 총 8000억원 규모의 보증서 대출을 공급하는 별도 계획도 세웠다.

금리 지원은 대부분 최대 1.0%포인트 우대 수준이다. KB국민·신한·하나는 최고 1.0%포인트 특별우대금리를 적용한다. 농협은행은 최대 2.0%포인트 특별우대금리를 적용해 금리 감면 폭이 상대적으로 컸다. 상환 부담 완화 측면에서는 만기 연장과 분할상환 유예가 병행된다. 하나은행은 만기 최장 1년 연장과 6개월 분할상환 유예를, NH농협은행은 최대 12개월 상환 유예를 실시한다.