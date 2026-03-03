미술사학과 이태호 석좌 교수 초청 특별 해설 프로그램

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 <인상파, 찬란한 순간들> 전시와 연계한 다양한 프로그램을 운영한다.

구와 노원문화재단에서 준비한 3월 연계 프로그램은 명지대학교 미술사학과 이태호 석좌 교수 초청 특강과 참여형 미술 교육 프로그램이 있다.

2023년 「신의 눈빛을 훔친 남자, 빈센트 반 고흐」를 출간한 바 있는 이태호 석좌 교수는 3월 14일, 21일 2차례 인상주의 미술을 주제로 강연을 진행한다. 1회차는 “한국인이 사랑하는 인상주의 미술과 반 고흐”, 2회차는 “자연을 대하는 같은 감명 다른 시각, 정선과 폴 세잔”을 주제로 진행된다.

전시를 관람한 후 3시부터 노원문화예술회관 5층 소공연장에서 강연이 진행되며, 당일 전시 티켓 소지자만 자율 참여할 수 있다.

인상파 전의 이해를 돕고 관람의 경험을 풍성하게 하기 위한 각종 연계 프로그램은 전시가 끝나는 오는 5월 말까지 계속될 전망이다. 앞서 지난 2월에는 이창용 도슨트의 인상주의 작품 해설과 클래식 음악을 접목한 복합 문화공연 <빛을 듣다, 색을 보다>를 개최했다.

오승록 노원구청장은 “세계적인 명작을 노원에서 볼 수 있는 기회가 관람객에게 더 특별하게 다가갈 수 있는 프로그램을 구상하고 있다”며 “좋은 예술을 더 쉽게 더 자주 접할 수 있는 문화도시의 완성도를 높여 나가겠다”고 말했다.